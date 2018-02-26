141 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 mahalle ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, “Yağışların yüksek kesimlere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli (30-50km/sa) eseceği tahmin edilmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van’da 0 ile 4, Bitlis’te eksi 2 ile 5, Hakkâri’de 0 ile 6 ve Muş’ta 0 ile 3 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıklar ise; Van’da 6, Bitlis’te 4, Hakkâri’de 3 ve Muş’ta 9 derece olması bekleniyor” denildi.

(İHA)