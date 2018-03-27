125 metre uzunluğunda: İki girişi var, 1 tondan fazla da malzeme

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar tarafından Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik-Balkayalar’da yapılan operasyonda, 125 metre uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli mağarada bir tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildi.