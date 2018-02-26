112 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarının kapanmasına neden oldu. Kent merkezine beklenen kar yağmazken, yüksek kesimlere ise bir metreye yakın kar yağdı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde 34 köy ve 78 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, yolların yeniden açılması için çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler. Vatandaşlar ise, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kent merkezine beklenen karın yağmadığını belirttiler.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.

(İHA)