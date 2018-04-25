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10 bin kişi "57. Alay’a Vefa" için yürüdü

Çanakkale Kara Savaşlarının 103’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57’nci Alay Vefa yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:33
10 bin kişi "57. Alay’a Vefa" için yürüdü

Çanakkale Kara Savaşlarının 103’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, 57’nci Alay Vefa yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen ’57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 10 bin kişi, Türk Kızılay’ı ile Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığının, 57’inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içrek güne başladı.

Katılımcılara çorba dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Çanakkale, tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiği, ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı yerdir. Gençlerimiz heyecanlı, duygulu. Biz bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye içinde, gençlerimizin her alanda yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizim için, atalarımız için geçmişteki bu dedelerimizin kahramanlıkları bir kahramanlık destanıdır. O yüzden de gençlerimizi şehitliklere getiriyoruz. Burada destan yazan atalarımızla, dedelerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Kılınan sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri ve izciler, yürüyüş için yola çıktı.

(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce/İHA)
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