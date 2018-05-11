1 milyon 200 bin öğrenci sportif yetenek taramasından geçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 81 ilde 1 milyon 200 bin öğrenci taramadan geçecek.

Tokat Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il ve ilçelerde toplamda 7 bin 200 ilkokul 3. sınıf öğrencisinin sportif yetenek taramasına başlandı. Öğrencilerin her biri oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği- kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu antropometrik ölçüm ile performans testlerinden geçti. Bilgisayar sistemine kaydedilen öğrencilerin yakalarına asılan QR kodu tablet bilgisayarla okutularak sportif başarıları bakanlık sistemine aktarıldı. Gerçekleştirilecek olan bu proje ile Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

1 MİLYON 200 BİN ÖĞRENCİ TARANACAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlülüğü Şube Müdürü Ömer Besler, Türkiye’nin geleceği sporcuları tespit etmek için yapılan çalışmalarda yurt genelinde 1 milyon 200 bin, Tokat’ta ise 7 bin 200 ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sportif yetenek taramasından geçeceğini söyledi. Besler, sportif yetenek taramasından geçen öğrencilerin sonuçlarının bakanlık sistemine otomatik olarak düştüğünü ifade ederek, "Yapılacak olan bu taramadan sonra çocuklarımızı hangi branşa yatkın olduklarını bizlere genel müdürlüğümüz iletecek. Bizler de o öğrencileri yatkın oldukları branşlara yönlendireceğiz" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)