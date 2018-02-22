Yurt dışındaki ileri teknolojili şirketlerin alımına destek geliyor

Kalkınma Bakanlığına bağlı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun ’Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 75 ve yıllık 500 bin dolara kadar desteklenecek. Söz konusu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, toplam 3 milyon dolara kadar destekten yararlanacak.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri genelgeyle belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, toplam 2 milyon dolara kadar destek görecek. Faiz desteği miktarı, ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamayacak. Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilecek. Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri genelgeyle belirtilen markanın alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınacak.

Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleriyle yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekecek.