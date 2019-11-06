“Yiwu Çin Ticaret Şehri” markası New York Times Square'de tanıtıldı

"Yiwu Ticareti ve ticari geleceği paylaşıyor"

Yiwu Çin Ticaret Şehri, Çin’in ekonomik gelişiminin eşsiz cazibesini göstererek Yiwu’un sesini dünyaya duyuruyor.

Yiwu Çin Ticaret Şehri, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Morgan Stanley tarafından “dünyanın en büyük küçük emtia toptan satış pazarı” olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda Yiwu pazarı, dünya genelinde 210'dan fazla ülke ve bölge ile ticaret yaptı ve her yıl 500.000'den fazla yabancı tüccar Yiwu şehrine gelmektedir.

İhracat avantajlarına dayanarak, Yiwu aktif olarak ithalat ticareti geliştirmekte ve Yiwu Çin Ticaret Şehri FuHua Bölgesi, 100'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 150.000 kaynak ürünü bir araya getirmektedir. Yiwu Pazarı için "İthalat ve İhracat, Yurtiçi ve Yurtdışı Çift taraflı Ara bağlantı" dönüşümünü gerçekleştirmek için, Yiwu bir omni kanal ithal mal ticaret merkezini güçlendirmeye ve inşa etmeye devam ediyor.

Bu arada, Yiwu ayrıca geleneksel ticaretten dijital ticarete kadar yinelemeleri tecrübe ediniyor. Yiwu, eWTP stratejik işbirliği anlaşmasını imzalamak, eWTP Global Yenilik Merkezi inşa etmek, eWTP hizmet sisteminin Yiwu ve Yurtdışı arasında ticari şablonların yeniliğini ve pratiğini geliştirmek ve küresel olarak uygulanabilen eWTP standardizasyon kuralı sistemi uygulayabilmek için Alibaba ile işbirliği yaptı.

Ticaret için Yiwu, geleceği paylaşıyor. Daha iyi bir yaşam ümidiyle, yeni efsane devam edecek.

1. Şirket adı: Yiwu Çin Ticaret Şehri

2. İletişim: Yan Ziyu

3. Tel: +86 13922218503

4. E-posta: 706955815@qq.com

5. Şirket veya proje web sitesi: http://www.cccgroup.com.cn/

6. Ülke: Çin