Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119070
ALTIN
161.226
DOLAR
3.8026
STERLİN
5.2472
EURO
4.6450
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yılın ilk karadut hasadı başladı

Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 8 liradan alıcı buluyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:54

Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk karadut hasadı başladı. Örtü altında yetiştirilen ve geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken hasat edilen karadutun kilosu 8 liradan alıcı buluyor.

Çileğe alternatif olarak bir yıl önce dikimi yapılan karadut, kilosu 8 liradan alıcı buluyor. Çiftçi Şaban Nergiz tarafından yetiştirilen karadutun ilk hasadında 250 kilo toplandı ve kilosu 8 liradan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderildi. Geçtiğimiz yıla oranla 20 gün erken olgunlaşan karadut, lezzeti ve görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karadutun bakımının kolay olduğunu belirten Şaban Nergiz, fiyatından da veriminden de memnun olduğunu, her yıl aynı şekilde meyve rekoltesini ve kalitesini eşit şekilde alabildiklerini söyledi.

"İLAÇ VE GÜBRE VERMİYORUZ"

Çilekle aynı rekolteye sahip olan karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Şaban Nergiz, "2,5 dönüm arazimizden 10 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Türkiye’de kara kışı yaşarken biz bugün Türkiye’de yılın ilk karadut hasadına başladık. Avustralya karadutu olarak bilinen bu ürünümüze hiçbir şekilde ilaç ve gübre vermiyoruz. Bir tek su veriyoruz. Yaklaşık iki ay üzerinde üzümü kalmayacak şekilde topluyoruz. Sera çıkışı 8 liradan satılıyor. İç piyasaya 10 ila 12 liradan veriliyor. Bugün ilk hasadı yaptık. 250 kilo dut topladık ve İstanbul’a göndereceğim. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum" dedi.

Örtü altındaki karadutun haziran sonuna kadar hasat edilmesi beklendiğini belirten Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise, karadutun tamamen doğal ortamda yetiştirildiğini, gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini söyledi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bütün işlemleri interaktif vergi dairesi ortamına taşıyoruz”
"Bütün işlemleri interaktif vergi dairesi ortamına taşıyoruz”
Turizm 2018’e yükselişle başladı
Turizm 2018’e yükselişle başladı
"Piyasanın gözetilmesi ve denetlenmesi..."
"Piyasanın gözetilmesi ve denetlenmesi..."
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 90 TL oldu
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 90 TL oldu
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Dış ticaret açığı yüzde 108 arttı
Dış ticaret açığı yüzde 108 arttı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim