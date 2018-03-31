Yerli Restoran Zinciri Kebo, 13. Şubesiyle İstanbul’da

1996 yılında Antakya’da doğan ‘Kümeslerin Efendisi’, böylece şube sayısını 13’e çıkarmış olacak. Kaliteden ödün vermeden büyümeye devam edeceklerini dile getiren Kebo yönetim kurulu başkanı Akın Kıral, sene sonunda şube sayısını 20’ye çıkarmayı ve bir Türk markası olarak dünya devleriyle önce Türkiye’de sonra da global arenada rekabet etmeyi hedefliyor. Türk mutfağının böylesine zengin ve görkemli olup, son derece sağlıksız ve lezzetsiz fast food restoranlara yenik düştüğünü görmekten büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Kıral, “Kendi çiftliğimizde özenle yetiştirdiğimiz tavuklarımız ve yine kendi tesislerimizde ürettiğimiz tamamen doğal ve son derece lezzetli soslarımızla bu durumu tersine çevireceğiz” diye ekledi.

Modern ve özgün tasarımı ile dikkat çeken Kebo şubelerinde oldukça uygun fiyatlara sunulan lezzetlerin esnek menü seçenekleriyle tüketicinin arzusuna göre hazırlanıyor olması da rakiplerini zor durumda bırakacak bir başka detay.