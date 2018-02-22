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Yerli kripto para NeXpara halka arz edilecek

Türkiye’nin yerli kripto parası NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek.

22 Şubat 2018 Perşembe 13:16
Yerli kripto para NeXpara halka arz edilecek

Kripto para piyasalarının hem büyüklük hem de işlem hacmi bakımından birçok ülkenin hisse senedi borsaları ile birlikte Borsa İstanbul’u da geride bırakarak büyümesini sürdürdüğü günümüzde Türkiye’nin milli kripto parası Nexpara, ülkemizin kripto para piyasalarında kendi değerini oluşturarak bağımsızlığını kazanmasını amaçlıyor.

Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirilen NeXpara, yerli ve güvenilir bir yeni nesil yatırım aracı olma özelliğinin ötesinde, kendine özel ATM kartı ve lisanslı bir ödeme sistemi altyapısı ile kripto paraların günlük ticari hayatta kullanımının önündeki teknik altyapı sorunlarına da çözüm sunmayı hedefliyor. NeXpara 80 milyon vatandaşı temsilen sadece 80 milyon adet dağıtılacak.

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