Yerel yönetimlere 2.6 milyon euro destek

AB Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 2,6 milyon euro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecek. Türkiye’den valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin euro, en fazla da 130 bin euro hibe desteği sağlanacak. Hibe programı kapsamında yürütülecek projeler ile AB üyesi ülkeler ile Türkiye’deki yerel yönetimler arasında yeni kardeş şehir ilişkilerinin tesis edilmesi ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi, yerel yönetimlerin AB’ye uyum ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.