Yeni Renault Clio ve Megane R.S. nasıl?

Renault Sport Formula 1 dünyasından esinlenen, sınırlı sayıda üretilen bu özel seri sarı ve siyahın eşsiz uyumunu gözler önüne seriyor.

Clio R.S. serisinin en güçlü otomobili olan 220 EDC Trophy’den türetilen Clio R.S. 18, Renault Sport Formula 1 Takımı’nın yarış tutkusuna gönderme yapıyor. Aynı zamanda Renault’nun bu alanda 40. yılını kutladığı bu yıl, motor sporlarındaki birikimini yansıtıyor.

Yeni Megane R.S. ise 4CONTROL sistemi, daha güçlü 1.8 litre turbo motoru ve R.S. Uzman Takip sistemi gibi yüksek performans teknolojileri ile göz dolduruyor. Sport ve Cup olmak üzere iki versiyonu bulunan Yeni Megane R.S., manuel ve çift kavramalı otomatik vites kutusu ile motor sporları tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Clio R.S.18: Motor sporlarının ruhu

Renault’nun simgesel F1 otomobillerinin sarı-siyah renklerini taşıyan Renault Clio R.S., motor sporları tutkunları ve koleksiyoncular için sınırlı sayıda üretildi. Clio R.S. 18 agresif görünümü, parlak sarı detayları ve sportif iç mekanı ile Renault Spor Formula 1 takımından esinlenerek tasarlandı.

Ön kapılarda yer alan R.S. 18 imzası, tavandaki gri şeritler ve yeni R.S. çift elmas logo, Renault Sport Formula 1 Takımı ve 2018’de yarışacağı tek kişilik otomobile gönderme yapıyor. Renault Sport’un F1 tarzını yansıtan parlak sarı ön kanadı, koruyucu yan kısımları ve jant göbeği ise aracın koyu siyah gövde rengiyle çarpıcı bir tezat yaratıyor. Difüzörün koyu siyah kaplanmış olması ise otomobilin güçlü duruşunu destekliyor.

Clio R.S.’in göz alıcı iç tasarımının yanı sıra kapı eşiğindeki R.S. logosu, Alcantara deri işleme direksiyon simidi ve karbon fiber etkili havalandırma kaplaması kabininin sportif görünümüne katkı sağlıyor.

Renault Clio R.S., 220 beygir gücüne sahip motoru ve tork artırma fonksiyonu ile 280 Nm azami torka erişebiliyor. Alçaltılmış ve güçlendirilmiş Trophy şasisi ve hidrolik sıkıştırmalı süspansiyonları ile direksiyon hassasiyeti daha da artırıldı.

Megane R.S. 18: Daha dinamik, daha güçlü

Yeni Megane R.S., yüksek performans teknolojileri ile birlikte sunuluyor. Otomobilin şasisi, yüksek performanslı spor pazarında ilk kez kullanılan 4CONTROL sistemi sayesinde verimlilik ve stabilite açısından en iyi performansı sağlıyor. Ralli dünyasından esinlenerek tasarlanan hidrolik damperli 4 adet amortisör, günlük kullanımda süspansiyon konforunu artırıyor.

Renault Sport Cars uzmanları, Renault-Nissan İttifakı’nın bilgi birikimini yeni 1.8 litre turbo motorda sergiliyor. Megane R.S.’in silindir kapağı yeniden tasarlandı ve yeni bir soğutma sistemi entegre edildi. Bir önceki Megane R.S.’e göre yeni 1.8 litre turbo motor ekstra 30Nm tork üretiyor. 390Nm tork ile bu alanda sınıfının en iyisi olan Yeni Megane R.S., konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

R.S. takip sistemi, yeni özellikler getirilerek daha kullanıcı dostu bir düzenlemeyle tamamen güncellendi. Araçtaki 40 sensörden gelen bilgileri toplayan sistem, 8.7 inç büyüklüğüne sahip R-Link 2 ekranında gaz, fren, direksiyon açısı, 4CONTROL sistemi, sıcaklık ve basınç gibi birçok ayarı gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyor. Segmentinde bir ilk olan yeni R.S. Uzman Takip sistemi sayesinde ise sürüşler kayıt altında tutulabiliyor.

Geliştirilmiş süspansiyon kontrolü, 4CONTROL sistemi, sürüş yardımı (ADAS), özel BOSE ses sistemi ve beş kapılı olması Yeni Megane R.S.’i günlük kullanım için mükemmel bir otomobil haline getiriyor.