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Yeni mühür sistemi ile sahte plaka olayları son bulacak

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç olaylarında sık karşılaşılan sahte plaka olayları, taklit edilemez yeni mühür sistemiyle tarih oluyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:47
Yeni mühür sistemi ile sahte plaka olayları son bulacak

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane iştirakiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde plaka basımı yapılan odalarda uygulanmaya başlayacak olan yeni mühür ve beratları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımına yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı.

Tokat’ta kendilerine beratın ulaşmasıyla birlikte yılbaşı beklenmeden yeni mühürle işlem yapılmaya başlandığını söyleyen Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, bu yeni sistemin sahte plaka basımlarının önlenmesi adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

"AY SONUNDA BÜTÜN ÜLKEMİZ GENELİNDEKİ PLAKA MÜHÜRLERİNİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İlişkileri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanede basılmasından dolayı sahtesinin yapılamayacak olması olduğuna dikkat çekerek bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların da engellenmesini hedeflediklerini belirtti. Aydoğan, "Yaşanan terör olaylarının ve hırsızlık vakalarının, kapkaçların, bunların engellenmesi adına yeni bir mühür basıldı. Mührün özelliği, kendi izinin darphanede basılmış olması ve artık sahtesinin yapılamayacağı. En önemli özelliği budur efendim. Sayın Genel Başkanımız Fevzi Apaydın’ın girişimleri neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane ile yapılan çalışmalar suretiyle buradaki çalışmalara başladık ve yurt genelinde bu mühürlerimizi takdim etmeye devam ediyoruz. Ay sonunda bütün ülkemiz genelindeki plaka mühürlerini teslim etmiş olacağız, yılbaşı itibariyle de başlamış olacak" dedi.

Son Güncelleme: 18.12.2017 11:10
Anahtar Kelimeler:
Sahte PlakaPlaka Mühür Sistemi
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