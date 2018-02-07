Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116420
ALTIN
161.145
DOLAR
3.7647
STERLİN
5.2630
EURO
4.6680
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Yeni havalimanı için güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı

Heyecanla beklenen üçüncü havalimanına istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:22
Yeni havalimanı için güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı’nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladığı bildirildi. Aranan özelliklerin başında özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor. İGA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek.

Son Güncelleme: 07.02.2018 10:48
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Yeni HavalimanıHavalimanı Güvenlik Görevlisi Alımı2018 Güvenlik Görevlisi Alımı Istanbul üçüncü Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemek çeki sektörü, Türkiye'de 209 bin kişilik istihdam sağlıyor
Yemek çeki sektörü, Türkiye'de 209 bin kişilik istihdam sağlıyor
Türkiye’den emlak alan yabancıların sayısı artıyor
Türkiye’den emlak alan yabancıların sayısı artıyor
İstanbul Yeni Havalimanı için 3 bin güvenlik görevlisi alınacak
İstanbul Yeni Havalimanı için 3 bin güvenlik görevlisi alınacak
2018 CNR Avrasya Boat Show başlıyor
2018 CNR Avrasya Boat Show başlıyor
"Kuraklığa dayanıklı tohumlar seçilmeli"
"Kuraklığa dayanıklı tohumlar seçilmeli"
BES’in en büyük sorunu erken ayrılma
BES’in en büyük sorunu erken ayrılma
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim