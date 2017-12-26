Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Yemek kartı komisyonlarına düzenleme yılbaşından sonra

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yemek kartları ve çekleriyle ilgili, yılbaşından sonra tarafların bir araya getirileceğini ve makul komisyon oranlarının belirleneceğini açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 16:38
Yemek kartı komisyonlarına düzenleme yılbaşından sonra

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tüfenkci, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz projeler, orada karşılaşılan zorluklar ve yeni projeler hakkında Sayın Berger ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi ve AB ile olan ilişkilerimizi genel çerçeve içerisinde görüşme fırsatı bulduk.”

Yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada bir sıkıntının olduğunu hatırlatan Tüfenkci, “Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler vardı ama mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk. Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki yılbaşından hemen sonra da tarafları bir araya getirerek burada makul bir komisyon oranını belirleyip piyasanın sağlıklı işlemesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
Yemek Kartı Komisyon OranlarıYemek Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçiler kadro için ne zaman başvuru yapacak?
Taşeron işçiler kadro için ne zaman başvuru yapacak?
Ağaoğlu, 2018’de yenilenebilir enerjiye 1 milyar lira yatırım yapacak
Ağaoğlu, 2018’de yenilenebilir enerjiye 1 milyar lira yatırım yapacak
Kredi kartları internet alışverişine ne zaman kapatılıyor?
Kredi kartları internet alışverişine ne zaman kapatılıyor?
Mehmet Şimşek: "Yapay zeka dönüşümünü yakalamalıyız"
Mehmet Şimşek: "Yapay zeka dönüşümünü yakalamalıyız"
Adana'da 20 milyon lira değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
Adana'da 20 milyon lira değerindeki araçlar çürümeye terk edildi
3 il için kentsel dönüşüm kararı çıktı
3 il için kentsel dönüşüm kararı çıktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim