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Yabancıların çalışma izin başvuruları için e-imza zorunluluğu getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla, yabancıların çalışma izin başvurularına elektronik imza şartı getirildi

28 Şubat 2018 Çarşamba 09:29
Yabancıların çalışma izin başvuruları için e-imza zorunluluğu getirildi

Açıklamaya göre, her türlü çalışma izni başvurularının e-imza ile yapılması zorunlu olacak. Duyuruda yabancıların çalışma izinleri başvuru sisteminin yenilenmesi çalışmalarında son aşamaya gelindiği, uygulamaya en yakın zamanda geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Elektronik imzası olmayanlar başvuramayacak

Yeni sistemde iş yerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecek. Yabancıların çalışma izin başvurularının 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde Elektronik İmza ile yapılması zorunlu hale gelmesiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlüğünün ve güvenliğinin korunması amaçlanıyor. Ayrıca uygulamayla başvuru sahibi bilgilerinin doğruluğu kayıt altına alınacak.

Tasarruf ettiriyor, dijital ortamda bilgi güvenliği sağlıyor

Kullanım alanları giderek yaygınlaşan e-imzanın zamandan, enerjiden ve kâğıttan tasarruf olanağı sunduğunu ifade eden E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Topoğlu, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Artan farkındalık, yasal düzenlemeler ve fayda odaklı uygulamalar ile e-imza hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. E-imza; kolay, hızlı ve güvenli işlem yapabilme avantajlarının yanı sıra dijital ortamda bilgi güvenliği de sağlayarak hayatı kolaylaştırıyor.”

E-imza 5070 sayılı kanun ile kesin delil hükmünde

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılan e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yabancıların çalışma IzniElektronik ImzaÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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