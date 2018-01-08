World Finance, 2017'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

Sektörel veya küresel baskı unsurları karşısında direngenlik emareleri uluslararası ekonomi ve finans yayını World Finance’in en son sayısında ele alındı. World Finance’ta Elizabeth Matsangou, Japonya'da geçen yıl kazandığı erken seçim sonrasında başbakan Shinzo Abe'nin bizzat kendisinin adını taşıyıp Abenomics diye anılan ekonomi programındaki yenilenen ivmeyi inceledi.

Başbakan Abe'nin 2012 yılında yeniden seçilmesinden bu yana yürürlükte olan Abenomics, Japonya’yı durgunluktan çıkarma mücadelesi kapsamında bazı çevrelerin eleştirilerine maruz kalmıştı ancak şu an programının devam ettirilmesinde karar kılınmış görünüyor. 2017'de akıntıya karşı kürek çeken isimlerden bir diğeri de genel farmasötik şirketi Alvogen’in CEO’su Robert Wessman oldu. Biyo-benzer ilaçlara başlarda yatırım yapan Wessman, sektörün genelinde daha önce benzeri görülmemiş ölçekte maliyet baskısı ve fiyat aşınması mağduriyeti yaşanırken şirketinin hızla büyümesini sağladı.

World Finance’taki başka bir incelemede Barclay Ballard, 23 Ocak 2018'de Davos’ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu’nda ele alınması muhtemel konulara değindi. Küreselleşmenin faydalarının yeniden vurgulanması, popülist politikacılar tarafından küresel seçkinlerin işine yarayan bir araç olarak addedilmesinin ardından gündemin üst sıralarındaki konular arasında yer alması bekleniyor.

2017 Kasım ayında meydana gelen Paradise Papers sızıntıları, zenginlerin daha çok zenginleştiği, yoksulların ise daha da yoksullaştığı bir dünyada yaşadığına dair inancı körükledi. Kim Darrah, off-shore vergi limanlarının karanlık dünyası hakkında aslında ne kadar bilgi sahibi olunduğunu ve daha fazla şeffaflığın gerçekten mümkün olup olamayacağını inceledi.

World Finance’in yeni sayısında yer alacak diğer konular arasında Çin’in Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GYİH) rakamlarıyla oynayıp oynamadığı üzerinde bir tartışma ve Hindistan’ın kara yolu altyapısını iyileştirme çabalarına dair bir değerlendirme sayılabilir. Ayrıca ilk para arzının (ICO) emsalsiz yükselişi ve beklenen mevzuat eksenli itiraz üzerine de bir yazı yer alıyor.