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World Finance 100’de yer alan 2017’nin en iyi şirketleri belli oldu

Uluslararası ekonomi ve finans yayını World Finance 100 listesinde yer alan 2017 yılının en iyi şirketleri belli oldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:59
World Finance 100’de yer alan 2017’nin en iyi şirketleri belli oldu

Uluslararası ekonomi ve finans yayını World Finance 100 listesinde yer alan 2017 yılının en iyi şirketleri belli oldu. World Finance 2017 değerlendirmesinde küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ele alındı. Siyasi ve ekonomik açıdan hareketli bir yıl olan 2017’de birçok önemli gelişme oldu. Bu gelişmelerden en çok çıkanlar; Donald Trump’ın ABD başkanı olması, Brexit sürecinin etkileri, Hollanda, Fransa ve Almanya’da yapılan seçimler ve Zimbabwe’den Çin’e kadar birçok ülkede sismik siyasi kaymalar 2017 siyasi gündeminde önemli yer edindi.

2017’de küresel ekonomi göreceli olarak dengede kaldı. Euro-bölgesi güçlü büyüme göstermeye devam etti, ABD borsası yükseliş gösterdi ve İngiltere, sterlinin değer kaybetmesi karşısında güçlü bir şekilde durdu. Bu iklim içerisinde, bir dizi işletme büyüdü, genişledi ve daha da önemlisi yenilik yaptı. Kendi alanında öne çıkan şirketler 2017 Yılı World Finance 100 Ödülleri’nin sahibi oldu.

Ulusal hükümetler arasında kendi ekonomilerini, üretim seviyesi veya enflasyon oranları gibi faktörler açısından istedikleri şekilde etkileme konularında mücadele sürdü. 2017’de ekonomik denge dönemiyle desteklenen şirketler, risk alma ve yenilikçi fikir uygulama isteklerini gösterdi. Yeni pazar koşullarına uyum sağlayarak, yükselen teknolojiler ve değişen düzenleyici çerçeve kapsamında şirketler, dinamik kültür ve benzersiz bakış açısının işletmeleri uzun süre taşıyabileceğini gösterdi.

World Finance 100 listesi için araştırma yapılırken, dünyanın farklı köşelerinde yer alan farklı hacimlerdeki şirketlerin, küresel ekonomiye hayati katkılar yaptığı görüldü. 2009 yılından itibaren her yıl hazırlanan World Finance 100 listesinde yer alan şirketler dijital yenilikçiler, ileriyi görenler ve risk alanlar olarak değerlendirildi. 2017 yılının World Finance 100 listesinde piyasadaki en parlak isimler ve en hırslı şirketler yer aldı. Tam listesiyi görmek için derginin internet sitesini ziyaret edilebilir 

Anahtar Kelimeler:
World Finance 100World Finance
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