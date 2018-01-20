"Varlık Yönetim şirketlerinin yasadışı uygulamaları denetlenmeli”

Finansal piyasaları rahatlatmak ve daha sağlıklı işleyişini sağlamak, bankaları korumak bankaların takibe düşmüş alacağını hem bankanın yararına hem de vatandaşın yararına olacak şekilde olması için 2006 yılında kurulmasına izin verilen varlık yönetim şirketleri tahsilat için uyguladıkları yöntemler vatandaşı canından bezdiriyor.

Bağlantı Bankaların 100 liralık kredi borcunu varlık şirketlerine 20 ila 5 lira arası bir tutara sattığını belirten Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri Hüseyin Demir, Varlık şirketlerin ödeme gücü olmadığı için borcunu ödeyemeyen vatandaşa kolaylık sağlayacağı yerde, bazı varlık şirketlerinin mafyavari davranışlar ile bankalardan 5 liraya aldığı vatandaşın ödeyemediği borcunu farklı farklı gerekçeler göstererek vatandaşın borcunu katlayarak tahsil etmeye kalktığını belirtti.

“Bankalardan 5 bin TL aldı, hukuksuzca vatandaştan 115 bin TL tahsil etti”

Demir, şahit olduğu bir olaydan etkilenerek yaptığı araştırmada Bursa ‘da ticaret hayatında işleri rast gitmediği için iflas eden ve borç batağına sürüklenen şahısın bankaya borcu olan 52 bin TL anaparanın 5 yıl içinde avukat masraflar vb. giderler ile 167 bin tl olan borcunu çok cüz'i bir rakama devralan varlık şirketinin tehditle ve Bursa’da kurulan hukuk ofisinin hukuka yakışmayan tavırlarla başka hukuk ofislerini de kullanarak şantaj ile canından bezdirerek borçlunun eski bir yakınından 115 bin TL olarak tahsil ettiğini belirtti. Tekrar iş kuran, borçlardan kurtulmak için eşin dostun yardımı ile kurduğu yeni işi kurutarak mafyavari yöntemler ile tahsilat yapan bu varlık şirketinin bu aileyi tekrar uçuruma sürüklediğini sözlerine ekledi.

Türkiye’de 5 milyon kişi bankalara borçlarından dolayı yasal takipte

Hüseyin Demir, “Türkiye’de sayıları 5 milyonu bulan kişilerin, kredi kartı ya da kredi borçlarından dolayı icralık olan kişiler incelendiğinde borçlardan dolayı binlerce yuva yıkıldığını, ailelerin dağıldığını, boşanmalarda rekor artışlar yaşandığını, birçok kişinin intihar ettiğini veya etme eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Kredi kartı ve kredi borçları toplumsal bir sorun haline geldi. Yaklaşık 2 milyon civarı kişinin bankalardan borcunu cüz’i bir miktara alan varlık yönetim şirketlerinin tahsilat yöntemleri ile bazı varlık yönetim şirketlerinin borçları vatandaştan tahsil etmek için fütursuzca yol izleyerek toplumsal sorunun büyümesine neden oldu” dedi.

Eylül 2017 itibarıyla takipteki kredilerin (Brüt) tutarı 63 milyar TL

Hüseyin demir: BDDK verilerine göre 2010 yılında 20 milyar TL olan takipteki krediler 2017 yılında 63 milyar TL bulması ve her geçen gün takipteki kredilerin miktarının artması varlık yönetim şirketlerinin her geçen gün daha fazla kişiye hukuksuz yöntemlerle tahsil yolu yapacağı anlamına gelmektedir. Rakamlar bizlere gösteriyor ki önlem alınmaz ise birçok sorunu beraberinde getiren ve mağdur bir toplum meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır

Tüketici şikâyetlerinin ardı arkası kesilmiyor

Hüseyin Demir, "Tüketici derneklerine, BDDK'ya ve online şikayet portallarına yaşadıkları varlık yönetim şirketleri ile ilgili sıkıntıları iletilen vatandaşların şikayetleri arasında sürekli telefonla aranma, SMS gönderilmesi, tehdit edilir gibi konuşma, psikolojik baskı uygulanması, borcun şahsiliği olduğu halde eşlerini rahatsız etmeleri anne , baba, kardeş, yakın uzak akraba bırakmadan borçlunun eğer oğlunuz, eşiniz, babanız, kardeşiniz akrabanınız borcu ödemezse sizden alacağız demelere kadar vardığını, sürekli ,hukuk dili ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduklarını ilgili şirketlerin telefonlara cevap verilmemesi, uzlaşma konusunda yaşanan problemler, ödenen borçlara rağmen dosyaların kapatılması konusunda gerekli işlemlerin yapılmaması gibi konular ilk sıralarda yer alıyor. Gece geç saatlerde bile aranıp rahatsız edilen tüketiciler var diyerek borcu olan tüketicilerin bu durumdan rahatsız olduğunu vurguladı.

Hüseyin Demir; “Kimsenin borcunu ödememesini savunmuyoruz, borçlu insan işleri rast gitmediği için işsiz kaldığı için battığı için borcunu ödeyemediğini görüyoruz öyleyse varlık şirketlerinin vatandaşa borcunu ödemesi için yardımcı olması gerektiğini bankalardan aldıkları cüzi miktarla aldıkları borçlarını vatandaşın ödeyebileceği şekilde hukuk dışına çıkmayacak şekilde borçlu ile diyalog kurmaları gerek” dedi.

“Varlık yönetim şirketleri tahsilat sistemleri ile ilgili yasal düzenleme şart”

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri Hüseyin Demir " Son 3 aylık periyotta 7 banka 2906,99 milyon TL tutarındaki takibe düşmüş, bankaların tahsil edemediği alacağını 234,05 milyon TL karşılığında 6 Varlık yönetim şirketine sattığını belirtti. Bu satışların önümüzdeki dönem artması borçlu sayısının sürekli artması bazı varlık yönetim şirketlerinin de bankalardan aldıkları bu portföyleri tahsil etmek için hukuk dışı uygulamalar ile vatandaşı canından bezdirdiğini göz önüne alarak büyüyecek sorunları şimdiden önlem alınması gerektiğini söyledi.

Resmi veriler göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda takibe düşmüş kişilerin sayıları artığını görmek pek zor olmayacaktır. Resmi olarak BDDK’dan lisanlı şirket sayısının 14 olduğunu ve her geçen gün sayıları artan varlık yönetim şirketlerinin yasadışı tahsilat uygulamalarına son vermek için yasal düzenlemenin şart olduğunu belirtti.

Hüseyin Demir, "Varlık yönetim şirketlerinin sıkça şikâyet edilen tavırları nedeniyle birçok tüketici canından bezdiğini. Şirketlerin tüketicilere uyguladığı bu psikolojik baskıların önlenmesi ve vatandaşların yararına olacak şekilde bir düzenleme yapılması aciliyet arz etmektedir. Aksi takdirde ne bu şikâyetler son bulacak ne de borcu olan tüketiciler rahat nefes alacak" şeklinde konuştu.