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Varlık Barışı Meclis’te kabul edildi

Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının “varlık barışı” düzenlemesini içeren maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 23:59
Varlık Barışı Meclis’te kabul edildi

Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının “varlık barışı” düzenlemesini içeren maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının “varlık barışı” düzenlemesini içeren maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, yurt dışındaki varlıklarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka ya da aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu kişiler yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyan edip ödeyecekler. Bu kapsamda ödenen vergi hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Varlıklarını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirenler ise vergiden muaf tutulacak.

(Musa Erdoğan /İHA)
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