Üzümler örtü altına girdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin bulunduğu 110 bin dekar üzüm bağı, bu yıl yağış ve sıkça yaşanan dolu afetleri nedeniyle ilk kez Haziran ayında örtü altına alınmaya başlandı.

Her yıl Temmuz ayının ortalarında koruma amaçlı üzüm bağlarının beyaz kanaviçe naylon ile örtülmesi işi bu yıl ilk kez bir ay öncesinden yapılmaya başladı. Hava şartlarının üzüm bağlarına zarar verecek düzeyde olması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren üzüm üreticileri çareyi üzüm bağlarını bir ay önceden örtü altına almakta buldu. Üzüm bağlarının örtü çalışmaları için kurulan ekipler, üreticilerin taleplerinin çok fazla olduğunu ve sıra vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Ekipler üreticilere örtü işinin nasıl yapılması gerektiğini anlatırken üreticiler de aileleriyle birlikte üzüm bağlarını koruma amaçlı örtmeye başladı.

"BU ÖRTÜ İŞİ ÖZEL BİR OLUYOR ARTIK, O YÜZDEN DE FİYAT BİRAZ FAZLA OLUYOR"

Üzümü pahalı satmak için değil korumak için örtü altına aldıklarını kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Malımızı pahalı satmak için örtmüyoruz, malımızı korumak için örtüyoruz. Bu mal artık yağmur su görürse üzüme tatlı su yürüdüğü için artık bozulur. İşçi ücretleri şu anda 85-100 lira civarında. Bu örtü işi özel bir oluyor artık. O yüzden de fiyat biraz fazla oluyor. Biz bağlarımızı örtmek zorundayız. Biz Sarıgöl’de Kasım ayına kadar hasat yapacak bir ilçeyiz. Biz Salihli, Alaşehir değiliz, farklı bir ilçeyiz. Türkiye’de tek farklı ilçe Sarıgöl’dür" diye konuştu.

"YAĞIŞ VE DOLU YAĞIŞLARI ÇİFTÇİMİZDE PANİĞE NEDEN OLDU"

Üzüm sezonunun Sarıgöl Ovası için sıkıntılı başladığını kaydeden Ülgen şunları söyledi:

"2018 üzüm sezonu başlamak üzere. 2018 yılı ovamızda sıkıntılı geçiyor. Yağmurların yağması, dolu afetlerin bir kez devam etmesi, bağcımızı ürküttü. Halbuki biz bu örtüyü bir ay sonra yapacağız. Yağış ve dolu yağışları çiftçimizde paniğe neden oldu. Bir an önce korumak için erken koruma altına almaya başladı. Bu yıl üzüm fiyatları iyi para yapacak, bundan ümitliyim. Bu nedenle bağcılarımız üzümlerini iyi baksınlar. Bu yıl geçen yıl gibi olmayacak. 2018 üzüm sezonu ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. TARSİM zarar belirlemesi yaptı. Örtü işçileri ekiplerini kurdu. Ancak sıraya alarak yapmaya başladılar. Bu yıl verim geçen yıla oranla yüzde 40 düşüklük var. Bir de dolu zararı var."

(İHA)