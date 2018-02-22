Uskumrunun kilosu düştü, hamsi yükselişte

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde tezgahlarda uskumru hakimiyeti hüküm sürüyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar bol avlanan uskumru balığı fiyatıyla vatandaşın, bolluğu ile de balıkçı esnafının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz hafta kilosu 40 TL’den tezgahlarda yer bulan uskumrunun fiyatı bu hafta 20 TL’ye düştü.

Bandırma Balık Hali’nde esnaflık yapan balıkçı Cem Tecimen, "Şu anda denizlerimizde uskumru akını var. Ege Bölgesi’nde ve Babakale’de çok güzel uskumru balığı var. Yıllardır görülmeyen uskumru balığı bu yıl 15-20 TL’lere kadar düştü. Denizin en güzel balıklarından bir tanesi. Yurt dışından ithal edilen Norveç uskumrusundan daha kaliteli. Yağlı bir balık. Izgarası, tavası, her şeyi olur. Bunun yanısıra hamsi balığının fiyatı düşmüştü ama avlanmaya göre yine yükseldi. 15 TL’den 30 TL’ye kadar çıktı" dedi.

Balık sezonunun bu yıl iklimlere ve hava şartlarına bağlı olarak zayıf olduğunu ifade eden Tecimen, "Bu hafta sonunda havaların kötüleşeceği bilgisi geliyor. İnşallah en azından uskumru bu şekilde bol çıkmaya devam eder. Halkımız bol bol uskumru yer. Uskumrunun bol olması bu yıl iklimlere bağlı. Uzun yıllardır mevsimler normal şekilde, yani kışın kış mevsimini, yazın yaz mevsimini yaşıyorduk. Bu nedenle uskumru pek görülmüyordu. Ama bu yıl iklimler değişti, kış sıcak geçiyor. Ama hafta sonu hava patlarsa dengeler değişebilir" dedi.

Tecimen, hamsi balığının da kilosunun 15 TL’den 25-30 TL’ye kadar yükseldiğini ifade ederek, İstanbul piyasasında 30 TL olan hamsinin Bandırma’da da 25-30 TL arasında tezgahlarda alıcı beklediğini ifade etti.