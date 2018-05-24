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Üniversitelilerden kedi evleri projesine yoğun ilgi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ 15’incisi gerçekleştirilen kariyer günlerinde iş dünyasının önemli isimleri öğrencilerle buluştu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 10:16
Üniversitelilerden kedi evleri projesine yoğun ilgi

Çanakkale Üniversitesi’nde 15’ncisi düzenlenen 'Geleceğe İz Bırak' etkinliğinde Türkiye’de iş hayatının önemli isimleri öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin analitik ve entelektüel yönlerini geliştirerek, kariyer yollarında rotalarını belirlemelerine yardımcı olmak için faaliyet gösteren Yönetici Topluluğu bir panel düzenledi. Panelin katılımcılarından biri olan Adore Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar, şirketin kuruluş hikayesini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

 Kampüsteki kediler için de kedi evi

Öğrencilerin sorularını interaktif halde cevaplayan Adore Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar, sosyal sorumluluk projesi olan kedi evleri ile ilgili soru soran öğrencilere  kampüsteki kediler için kedi evi göndereceğinin sözünü verdi. 

Kayalar sözlerine şöyle devam etti; "Kedi evleri ile ilgili bu kadar soru gelmesinden çok mutlu oldum. Çünkü böylesi gençlerin sadece gelecekteki işleri ile değil, çevre ve doğayla ilgilenmeleri, sosyal sorumluluk projelerine değer vermeleri, hayvan sevgileri, geleceğin sanayicilerinin, iş adamlarının, öğretmenlerinin, kamu personelinin bizlerden çok daha duyarlı olacağını gösteriyor.  Bu da ülkemiz için, dünya için büyük umut. Pırıl pırıl gençler görmek ve onlarla vakit geçirmek çok keyifliydi. Böyle öğrenciler yetiştirdikleri için Çanakkale 18 Mart üniversitesi hocalarına da içtenlikle teşekkür ederim".

Ünlü iş adamları, CEO’lar, insan kaynakları müdürleri üniversitesi öğrencileriyle bilgi, deneyim ve anılarını paylaştı. Söyleşi bitiminde öğrenciler konserler, eğlenceler, tanıtımlarla stres atarak bu tarz etkinliklerin kendileri için oldukça faydalı olduğunu söylediler.


 

Anahtar Kelimeler:
Adore MobilyaMustafa Kemal Kayalar
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