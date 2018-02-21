Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115327
ALTIN
162.079
DOLAR
3.7932
STERLİN
5.2873
EURO
4.6749
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Üniversite mezunu işsiz sayısı 55 ilin nüfusundan fazla

Türkiye’de işsiz birey sayısı 3 milyonu aşarken, bunlardan 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 10:11
Üniversite mezunu işsiz sayısı 55 ilin nüfusundan fazla

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye’de ki işsizlik oranlarını ve okuma oranına göre dağılımını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 3 milyon 275 bin işsiz insan sayısı tespit edilirken, 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi. Üniversite mezunlarının oluşturduğu bu sayı, toplam işsizlere orana kıyasladığında yüzde 27 olarak ölçüldü.

73 BİN MÜHENDİS İŞSİZ

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan işsizliğin, haber çıkışlarıyla medyanın gündemini de belirlediği tespit edildi. 2015 yılında 48 bin 300 olan haber çıkışı, 2016’da 36 bin 508, geçtiğimiz yıl ise 48 bin 854 olduğu belirlendi. Üniversiteden mezun 828 bin işsiz öğrenci sayısı Türkiye’deki 55 şehri geride bırakırken, meslek gruplarına bakıldığında listenin başını 73 bin kişiyle mühendisler çekti. Bazı uzman yorumlarına göre mühendislerin asgari ücretle çalışmak zorunda kaldığı belirlenirken, işsiz mühendis sayısının gün geçtikçe arttığına değinildi. Kontrolsüz açılan üniversitelerin ve yanlış sanayi politikalarının da bu durumda etkili olduğu, medyaya yansıyan diğer başlıklar arasında yer aldı.

2017 yılında belirlenen yüzde 27 oranındaki işsiz üniversite mezununun yanı sıra, lise mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlarda ise yüzde 49 olarak belirlendi. Türkiye’de mezun olduktan sonra iş imkânı en kısıtlı olan diğer bölümler ise; sanatsal ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik alanında eğitim alanlar oldu. Bu bölümlerden mezun olan bireylerdeki işsizlik oranının yüzde 35’in üstünde olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 21.02.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
üniversite Mezunu Işsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye dünyada muhafazakar giyim sektörüne yön veriyor
Türkiye dünyada muhafazakar giyim sektörüne yön veriyor
2018 Ocak ayında 97 bin 19 konut satıldı
2018 Ocak ayında 97 bin 19 konut satıldı
Maliye Bakanlığı: "ÖTV’ye 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır"
Maliye Bakanlığı: "ÖTV’ye 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır"
Balıkçılık sektörü 1 milyar dolar ihracata koşuyor
Balıkçılık sektörü 1 milyar dolar ihracata koşuyor
Rolls-Royce'un yeni aracının ismi Cullian
Rolls-Royce'un yeni aracının ismi Cullian
Kurulan şirket sayısı yüzde 61 arttı
Kurulan şirket sayısı yüzde 61 arttı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim