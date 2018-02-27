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Uluslararası halı üreticileri Gaziantep’te buluşacak

Halı sektörünün başkenti Gaziantep, DOMOTEX Turkey ile 5. kez dünyanın önde gelen ulusal ve uluslararası markalarına ev sahipliği yapacak.

27 Şubat 2018 Salı 12:03
Uluslararası halı üreticileri Gaziantep’te buluşacak

Avrasya bölgesinin en büyük halı ve zemin kaplamaları fuarı DOMOTEX Turkey, Türk halıcılık sektörünün başkenti Gaziantep’te ulusal ve uluslararası markaları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar Odası işbirliği ile Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen DOMOTEX Turkey, 24-27 Nisan tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İhracatını her yıl artıran Türk halıcılık sektörünün hem ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığını hem de Türkiye’nin marka yüzü olduğunu belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Türk halıcılık sektörü, uluslararası alanda dünyanın en büyük oyuncularından biri. Sektör geçtiğimiz yıl 2 milyar 165 milyon 689 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi. 2018’de ise 2,5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Bir dünya markası konumunda olan ‘Türk Halısı’ kavramı güçlendikçe, sektör oyuncuları ihracatta avantaj sağlayacaktır. Halı ve zemin kaplama sektörünün önde gelen firmalarının katılımıyla, DOMOTEX Turkey’de yeni nesil ürün ve tasarımlar görücüye çıkacak. DOMOTEX Turkey, ulusal ve uluslararası potansiyeli ile Türk halıcılık sektörünü en iyi şekilde temsil edeceğimiz güçlü bir vitrin olacak.”

Türk halılarını uluslararası alana taşıyacak

Ulusal ve uluslararası firmaları, Türk halıcılık sektörünün merkezi Gaziantep'te buluşturacak olan DOMOTEX Turkey, sektörün ticaret hacminde kayda değer bir artış hedefliyor. Katılımcı firmalara yeni iş bağlantıları kurma yolunda önemli fırsatlar sunacak olan DOMOTEX Turkey, bu yıl Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında uluslararası satın alma heyetlerini ağırlayacak.

Fuarın geçen yıl 203 katılımcı ile kendi rekorunu kırdığını, bu katılımcıların 36’sının da Ortadoğu başta olmak üzere 10 farklı ülkeden geldiğini belirten Kühnel, şunları söyledi:

“Halı ve zemin kaplamaları alanında Avrasya bölgesinin lider ticaret fuarı olan DOMOTEX Turkey 2018, katılımcı firmalara başta Türkiye olmak üzere sektörün uluslararası önemli oyuncuları ile ilişki kurma noktasında mükemmel fırsatlar sunacak. Geçtiğimiz yıl rekor düzeyde katılımcı firmanın yer aldığı fuar, halı ve zemin kaplamaları sektörünün ihracat artışında önemli bir rol oynadı. Bu yıl DOMOTEX Turkey’de, sektör dernekleri ve birlikleri ile birlikte organize edilen Anadolu Delegasyonları programı kapsamında sektör profesyonelleriyle birlikte mimar, endüstriyel tasarımcı, mobilya üreticisi, yatırımcı, otel, AVM yetkilileri gibi çeşitli sektörlerden karar vericileri de ağırlayacağız.”

DOMOTEX Turkey’de bu yıl yün, ipek, kaşmir, bambu lifi, ve polyester gibi farklı malzemelerden üretilmiş binlerce modern ve klasik halı tasarımları görücüye çıkacak. Fuar kapsamında, ihracatta önemli bir paya sahip olan makine halılarının yanı sıra; Türk kültürünü temsil eden el-dokuma halıları, kilim, tekstil yer döşemeleri, elastik yer döşemeleri, laminant, ahşap ve parkeler de sergilenecek.

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Domotex TurkeyHalı SektörüHalı üreticileriGaziantep Fuar
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