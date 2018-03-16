"Uber ve taksici esnafını bir araya getireceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başkent muhabirleriyle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından dönüş öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoförle müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil uygulaması Uber ile ilgili son zamanlarda çok sık sorun yaşanması ve şikayetlerin artmasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine Tüfenkci, "Bakanlığımız bu konuda sektör analizleri yapmış ve taksicilerin sorunları olduğu karşımıza çıkmıştı. Bununla ilgili biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Ancak iki tarafın da hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde ve taksici esnafını da mağdur etmeyecek, bir yandan da tüketici olarak vatandaşı da ihmal etmeyerek ciddi bir çalışmayı ortaya koyup, piyasanın da bu şekilde hareketlenmesini istiyoruz. Durum direkt bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu değil, esnaflar yönü itibariyle taksici esnafının kendini check etmesi ve vatandaşın da neden bu uygulamayı tercih ettiğini iyi analiz ederek gerekirse taraflarla oturup neler yapılabileceği konuşularak karar verilebilir. Tarafları dinleyip piyasa koşullarına göre dinlemek istiyoruz. Uber ve taksici taraflarını bir araya getireceğiz, şiddet kullanılmasına karşıyız. Bu noktada gerek İçişleri Bakanlığımızı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımızı da devreye sokarak bir çalışma başlatacağız" şeklinde konuştu.

"ÇİFTLİK BANK KONUSUNDA VATANDAŞLARIN UYANIK OLMASI LAZIM"

Yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili de Bakan Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi. Tüfenkci, "Yatırılan ücretin yüzde 35’i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil" dedi.

"AVRUPA’DAKİ DÜZENLEMELERİ GÖRMEK ÜZERE FRANSA’YA GİDECEĞİZ"

Sanal ticaretin kolaylaşması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı ile yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğu sorusuna Tüfenkci, "Ekonomi Bakanlığı ile son noktaya geldik, bakanımızın uygun zamanında tekrardan gözden geçirip Bakanlar Kuruluna sevk edeceğiz" karşılığını verdi.

Bakan Tüfenkci, "Soğuk hava depoları konusunda çalışmalarımız devam etmekte, ayın 15’inde de hallerle ilgili Avrupa’daki düzenlemeleri yerinde görmek üzere Fransa’ya gideceğiz. İşleyişle ilgili bilgileri alıp, bizim hal yasasıyla ilgili çalışmaları Gıda Komitesine sunup, Meclise taşıyacağız" bilgisini verdi.

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının (KEK) 4-5 Nisan tarihlerinde yapılacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, toplantıda Ovaköy konusunu ele alıp, teknik çalışmaları hızlandırarak Irak’taki seçimlerden sonra son noktayı koymak istediklerini söyledi.