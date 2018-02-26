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TÜRSAB'ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya kimdir?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) beklenen başkanlık seçimini kazanan Firuz Bağlıkaya kimdir?

26 Şubat 2018 Pazartesi 11:25
TÜRSAB'ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya kimdir?

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Firuz Bağlıkaya, Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, ardından da Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce bölümünden mezun oldu. 1975 yılından sonra eğitimine Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde devam etti. Eğitim hayatı süresince bir yandan da yurtiçi ve yurt dışında otelcilik mesleğini sürdürdü.

1982 yılında Ankara'da çeşitli seyahat acentelerinde çalıştı. Ardından 1994 yılında Dedeman Grubu bünyesindeki Detur International’da yönetici olarak görev aldı. Bağlıkaya, tur operatörlüğü faaliyetlerine Rusya (1995), Finlandiya (1998), Norveç (1999), İsveç (2000) ve son olarak da Danimarka’da (2012) başladı. 

Türkiye, Tunus ve Mısır destinasyonlarında pazar lideri oldu.

Günümüzde Detur International’ın kuzey ülkelerinden taşıdığı yıllık yolcu sayısı 150.000 kişiyi aşmıştır.

Detur, 2014 yılında Tunus’a en çok turist getirenlere verilen ve Tunus’un en büyük Turizm Ödülü olan Tunisien Award‘ı kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nda dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeliği de yapan Firuz Bağlıkaya, Türkiye ve Avrupa’da Dünya Basketbol Şampiyonası, Dünya Golf Şampiyonası, Final Four Avrupa Basketbol Şampiyonası gibi önemli uluslararası organizasyonlara imza attı.

2011-2014 yılları arasında TÜRSAB’da 2. Başkan olarak görev yapmıştır.

Firuz Bağlıkaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: www.firuzbaglikaya.com

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