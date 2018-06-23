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"Türkiye’ye ilişkin endişeye gerek yok"

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergileri değerlendirerek, "Ticaret açısından özellikle otomotiv ihracatı noktasında en az etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. O konuda Türkiye’ye ilişkin bir endişeye gerek yok" dedi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:35
"Türkiye’ye ilişkin endişeye gerek yok"

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergileri değerlendirerek, "Ticaret açısından özellikle otomotiv ihracatı noktasında en az etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. O konuda Türkiye’ye ilişkin bir endişeye gerek yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa’da işadamlarıyla bir otelde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Şimşek, 24 Haziran seçimleri noktasında önemli bir kararın arifesinde olunduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin yeniden sıçrama sağlaması için ertesi günden itibaren hükümetimiz başkanlığımızın liderliğinde çalışmaya devam edecektir. Beklentimiz bu yöndedir. Dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık ve enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği yönetilebilir bir noktaya gelebilir bir dönemin içindeyiz. Para politikasında güçlü bir adım attık, mali politikasına ilişkin endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz. Yeni bir 5 yıllık perspektifle yeni sıçramanın da sağlam temeller üzerinde inşa edildiği bir dönemin başında olacağız" diye konuştu.

"ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergisi ile başlayan ticaret savaşlarının Türkiye’ye etkisi ne olur?" sorusunu yanıtlayan Şimşek, "Maalesef Amerikan yönetimi kendi inşa ettiği kurala dayalı ortaya çıkan, aslında dünyanın da şu an itibariyle menfaatine gördüğümüz yapıyı hırpalıyor. Bu küresel ticaret savaşlarının eşiğinde miyiz? Endişesi doğuruyor. Bu tabi gerçekten oraya giderse olumsuz olur. Ama şunun net olarak altını çizeyim. Amerika bizim çok önemli bir ticaret ortağımız değil. Amerika önemli bir ülke, önemli bir müttefikimiz, anlaşamadığımız konular da var. Ticaret açısından özellikle otomotiv ihracatı açısından en az etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. O konuda Türkiye’ye ilişkin bir endişeye gerek yok" dedi.

"DÜNYA İNŞALLAH BÖYLE YANLIŞ BİR PATİKAYA GİRMEZ"

Amerika’nın ek gümrük vergi uygulamasının genel manada havayı bozacağını belirten Şimşek, "Son dönem piyasalarda yaşanan dalganın esas sebebi küresel ticaret savaşı ile ilgili endişelerdir. Umut ediyoruz ki bu bir müzakere taktiğidir. Ümit ederiz ki Amerikan yönetimi bunu bir müzakere taktiği olarak yapıyor. Gerçekten dünya ticaret savaşına gitmez. O durum herkesi olumsuz etkiler. Eğer öyle bir risk ortaya çıkarsa bizim ana pazarımız Avrupa Birliği’dir. AB şu anda dünyada kurala dayalı, anlaşmalara dayalı çok taraflı sistemin en güçlü savunucusudur. Bizim AB ile Gümrük Birliğimiz var. Ben inanıyorum ki bu seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra biz AB ve Gümrük Birliğini daha da kapsamının genişletilmesini, bir anlamda da güncellenmesini sağlayacağız. Avrupa’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin de Avrupa’ya ekonomik anlamda ihtiyacı vardır. Onun için ilişkilerimiz derinleşecek ve iyileşecek. O nedenle ticaret küresel savaşlarına gidilse dahi bize etkileri nispeten sınırlı olur. Dünya inşallah böyle yanlış bir patikaya girmez. Böyle bir yanlıştan da dönülür" ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin, 24 Haziran sonrası için "şaibe" algısı oluşturarak, Türkiye’de kaos planı yapıldığının sorulması üzerine Bakan Şimşek, "Türkiye hakkında çok şey söylenebilir. Ama hiçbir şekilde değerlendirilmeyecek husus, bu seçimlerin şeffaf denetime açık ve katılımcı en yüksek düzeydeki bayram olacağı konusundaki tereddüt yok. Bütün partiler güçlü bir şekilde sandıkta temsil ediliyor. Süreçler test edilmiş, kanıtlanmış. Dünyanın bu anlamda en kaliteli süreci bizde. Dolayısı ile tereddüt yok, çamur tutmaz. Onun için yarın milletimiz karar verecek. Bu kararı verirken Türkiye’nin neredeyse 100 yıla yakın çok iyi tanımlanmış, çok iyi yönetilen, çok şeffaf, tüm bütün partilerin, vatandaşların ve küresel denetime açık bir süreçten bahsediyoruz. Onun için hiçbir şekilde o türden yaklaşımlar veya girişimler tutmaz. Milletimiz her şeyi biliyor. Dünyada tabi ön yargıları bırakırsa, Türkiye’nin mükemmel olduğu iddiasında değiliz. Demokratik sistemin işleyişi noktasında en ufak bir yanlış şüpheye değerlendirmeye mahal yoktur" dedi.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)
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