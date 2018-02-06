Türkiye’den emlak alan yabancıların sayısı artıyor

Spotblue.com'a göre Türkiye'de yabancılara gayrımenkul satışı %22 arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017’de ilk sırayı 8 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4707 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 1 474 konut satışı ile Bursa ve 1 079 konut satışı ile Yalova takip etti.

Yabancılara 2017 yılı Aralık ayında ise 2 164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2017’de ilk sırayı 802 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 378 konut satışı ile Antalya, 188 konut satışı ile Bursa, 141 konut satışı ile Yalova izledi. 22.234 ev satın alındığını gösteriyor.

Yabancıların Türkiye’den emlak satın almasında uygun döviz oranları ve hükümetin emlak piyasasındaki yabancı yatırımcıları çekmek için uyguladığı teşvikler önemli rol oynuyor.

Ocak 2017’de Resmî Gazete’de yayımlanan karar göre 1 milyon dolar veya üstünde mülk alan yabancı yatırımcılara vatandaşlık verileceğini açıklanması da yabancıların emlak tercihlerini Türkiye’den yana kullanmasında önemli bir faktör oldu.

Ayrıca Türk emlak piyasasına yatırım yapan yabancıların katma değer vergisinden muaf olması da yabancılara konut satışını artırdı. Katma değer vergisinden muaf olmak için gayrimenkul satın alma işlemini yabancı para birimiyle yapmak ve mülkü en az bir yıl boyunca elde tutmak var. Yasa, aynı zamanda yurt dışında kesintisiz 6 ay süreyle çalışan ve yaşayan Türk vatandaşları için de geçerli.

Yabanc ıların T ürkiye’de ilk tercihi İstanbul

Konut satış istatistikleri, toplam 8182 ev satışıyla İstanbul’un yabancı gayrimenkul alıcıları için en popüler bölge olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehri olan İstanbul, piyasaya birçok gökdelen projesi sunarak adeta inşaat patlaması yaşıyor.

Spotblue.com’a göre havuz, peyzaj bahçeleri ve fitness salonları sunan yaşam alanları ortalama £55.000 seviyesinden başlıyor ve alıcılar arasında oldukça popüler. Alıcıların aynı zamanda şehrin yakınlarında yaşamanın konforu ve düşük fiyatları tercih etmesi nedeniyle İstanbul çevresindeki bölgeler de popülerliğini artırıyor.

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya, yabancılara satılan 4707 konutla İstanbul’u izledi. Side, Alanya, Kemer, Belek, Kas, Kalkan gibi küçük sahil kasabaları ve Antalya’nın merkezi, genellikle emekli Rus, Alman ve İngilizler arasında oldukça popüler.

Yeniden Bursa bölgesi (1474) ve Yalova yükseliş gösteriyor. Piyasaya sonradan giriş yapsalar da tarihsel değerleri ve güzel manzaralarıyla bu bölgeler özellikle benzer kültüre sahip Ortadoğu vatandaşları arasında oldukça popüler.

En çok Iraklılar ev aldı

En çok satın alma işlemini gerçekleştiren 3805 evle Iraklılar. Bunları 3345 ev satışıyla Suudi Arabistanlılar izliyor. Üçüncü sıra ise 1691 satışla Kuveytlilerde.

İngilizler Türkiye’de toplamda 794 ev aldılar. Yılın ilk iki ayında sadece 77 ev satışıyla pek de sağlam olmayan bir başlangıç yapan emlak piyasası Eylül ayında 103 satışla toparlandı. İngilizler Didim, Fethiye, Bodrum ve Kalkan gibi Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan tatil beldelerini tercih ettiğini gösteriyor.

T ürkiye, 2018’de emlak yatırımında yabancıların gözdesi olacak

Gayrimenkul uzmanları, 2018 yılı içerisinde hem turizm hem de Türkiye’deki emlak piyasasında geri dönüş bekliyor. Hükümet 2017 yılının çoğunu terörizmle mücadele ederek geçirdi ve saldırıların azalması her iki sektöre de güven aşılıyor.

İngiliz havayolu şirketi British Airlines, iki ülke arasındaki koltuk kapasitesini de artırdı. Buna ek olarak uygun döviz kurları ve yeni modern evlerin piyasaya çıkması da Türkiye’yi yabancı emlak yatırımcıları için ideal bir konuma yerleştirdi.

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