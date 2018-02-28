Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı artıyor

2017 yılında Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,3 artış göstererek 5 bin 930’a çıktı ve son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısını ve medya başlıklarını inceledi. Ajans Press’in Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Doğrudan Yatırım verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2017 yılında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,3 artış göstererek 5 bin 930’a çıktı ve son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Böylelikle Türkiye’de 2012 yılında kurulan uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 iken, 2017 sonu itibarıyla bu rakam 58 bin 594 olarak kayıtlara geçti.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre yabancı sermayede yaşanan artışın haber çıkışlarıyla medyada da yer aldığı belirlendi. 2015 yılında 3 bin 520 olan haber sayısı, 2016’da 3 bin 40 geçtiğimiz yıl ise 4 bin 661 haber çıkışına konu oldu. Yabancı sermayeli şirketlerden 22 bin 559’u Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketleri içindeki ilk sırayı 7 bin 151 şirketle Almanya aldı. AB’nin ardından 21 bin 309 şirketle, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri geldi.

Buna ek olarak, Türkiye’de son 5 yılda düzenli artış gösteren Asya sermayeli şirket sayısı 4 bin 230, Afrika sermayeli şirket sayısı ise 2 bin 530 olarak kayıtlara geçti. Yabancı sermayeli şirketlerde en çok toptan ve perakende ticaret sektörü faaliyet gösterirken, bu sektördeki şirketlerin sayısı 22 bin 319 olarak belirlendi. Toptan ve perakende ticaret şirketlerini , 9 bin 583 şirketle gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri izlerken, imalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 olarak belirlendi.

(İHA)