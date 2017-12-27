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Türkiye’de 1 yılda 367 bin 725 otomobil üretildi

Türkiye’de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil üretildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:25
Türkiye’de 1 yılda 367 bin 725 otomobil üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil, 179 milyon 370 bin 200 ton hazır beton, 723 bin 837 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 405 bin 132 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

ÜRETİMDE YAPILAN SATIŞLAR 1 TRİLYON 45 MİLYAR 754 MİLYON TL OLDU

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL oldu. Bu değer 2015 yılında 956 milyar 497 milyon TL iken 2014 yılında 860 milyar 253 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

ÜRETİMDE YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 15,5’İNİ GIDA SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Girişimlerin 2016 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15,5’ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 9,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

ÜRETİMDE YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 3,3’ÜNÜ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

İmalat sanayinde 2016 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,3’ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,5 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,2’de kaldı.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA, ARA MALLARI YÜZDE 45,9 İLE İLK SIRADA YER ALDI

İmalat sanayinde 2016 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,9’unu ara mallarının, yüzde 26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji ise yüzde 4,3 ile toplam satış değerinde en az paya sahip oldu.

Son Güncelleme: 27.12.2017 10:38
Anahtar Kelimeler:
Otomobil üretimi IstatistikleriTürkiye Otomobil üretimi
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