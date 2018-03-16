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Türkiye ve Bulgaristan’da kilometrelerce tır kuyrukları oluştu

Bulgaristan’da Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’ndaki sistem güncellemesi nedeniyle Türkiye ve Bulgaristan’da kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Türkiye ve Bulgaristan’daki ucu gözükmeyen tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

16 Mart 2018 Cuma 10:04
Türkiye ve Bulgaristan’da kilometrelerce tır kuyrukları oluştu

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule’de Bulgaristan’ın sistem güncellemesi nedeniyle her iki ülkede kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Türkiye ve Bulgaristan’da oluşan tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Günlerdir kuyrukta beklediklerini ifade eden tır şoförleri, yemeklerini de yanlarında getirdikleri tüplerde pişiriyor. Kimi tır şoförleri sıra beklemek yerine araçlarının arızalı olduğunu öne sürerek sıranın en önüne geçiyor. Bu durumu fark eden diğer tır şoförleri ise sosyal medyadan plakalarını, firmalarını ve biliniyorsa şoför isimlerini ifşa ederek cezalandırıyor.

TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi saat 12.00’a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00’a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış 577 giriş, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde 210 çıkış, 261 giriş tır işlemi gerçekleştirilmiştir. 09 Mart 2018 tarihine kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü günlük çıkış ortalamamız 942 araç iken Bulgaristan Gümrük idaresinde Bilgisayar sistemlerinde güncelleme nedeniyle günlük araç ortalaması 588 olarak gerçekleşmiş olup, ortalama farkından kaynaklı 4 gün içinde bin 416 aracın çıkış işlemi gerçekleştirilememiştir. Bölge Müdürlüğümüzce ihracatçılarımız ve nakliyecilerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için süreç Bulgaristan Gümrük idareleri nezdinde yakinen takip edilmektedir" denildi.

Son Güncelleme: 16.03.2018 10:10
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