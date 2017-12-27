Türkiye Finans Katılım Bankası, Asseco SEE Çözümü InACT ile ödül aldı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Finans Katılım Bankası Sahtecilik Takip ve Önleme kategorisinde ödül aldı.

Avrupa’nın en büyük altıncı yazılım firması Asseco Grup altında faaliyetlerini sürdüren Asseco SEE (ASEE) bugün yaptığı bir açıklamayla, Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ödüle layık görüldüğü kategoride, bankanın altyapısında InACT® Kurumsal Sahtekarlık İzleme ve Önleme çözümünün çalıştığını duyurdu.

2009 yılından bu yana çözümün uluslararası banka ve finansal kurumlar tarafından tercih edildiğini dile getiren Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, “ Değerli iş ortağımız Türkiye Finans ile kurumsal sahtekarlık izleme ve önleme konusunda 2014’ten beri çalışıyoruz ve iş ortağımızın bu konuda ödül alması bizi gururlandırdı. InACT® Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi ile tüm bankacılık kanallarında bankanın müşterilerini olabilecek sahtekarlık ataklarına karşı korumasına destek oluyoruz. Konusunda uzman ekibimiz ile, 2018’de de çalışmalarımıza devam edeceğiz ” dedi.

InACT® Tüm Dolandırıcılık Türlerini Kapsıyor

InACT® Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi banka ve finansal kurumlardaki, ana bankacılık, otorizasyon switch, kart yönetim uygulaması, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık, CRM, SMS, e-mail, çağrı merkezi gibi tüm uygulamalar ile entegre oluyor. Aynı zamanda, olası sahtekarlık ataklarına otomatik veya manuel aksiyonların alınmasını sağlayıyor. Tüm issuer ve acquirer sahtekarlık işlemlerini de kapsayacak şekilde, internet bankacılığı, mobil bankacılık, şube operasyonları, ATM, POS, ve sanal POS gibi çoklu kanallardan yapılan finansal ve finansal olmayan işlemleri gerçek zamanlı ve yakın gerçek zamanlı olarak takip edilmesine ve sahtekarlık ataklarının önlenmesine yardımcı oluyor. InACT®, erişim yetkileri kurum ve organizasyon bazlı olarak tanımlanabildiği için, tek bir kurulum ile çoklu kurum ve çoklu- or ganizasyon desteği veren bir çözümdür. Onay Mekanizması (‘Maker-Checker’) özelliği sayesinde, senaryo tanımı değişikliği gibi bazı kritik süreçlerde, ekipteki kullanıcıların yaptığı işlemlerin yetkili kullanıcılar tarafından onaylanmasını sağlıyor.