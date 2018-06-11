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Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2018’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:15

Türkiye ekonomisi, 2018’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek dönemsel gayrisaf, yurt içi hasıla verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüdü. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 0,5; ARTARKEN İTHALAT YÜZDE 15,6 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 18,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 37,8 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1’ten yüzde 44,4’e yükseldi.

(İHA)
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