Türkiye dünya altın rezervinde ilk 10’da

Medya takibi kurumu Ajans Press, dünyanın en çok altın rezervine sahip olan ülkelerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Dünya Altın Konseyi verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2011 yılından bu yana altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, 564,80 tonluk altın rezervi ile Hindistan’ın önüne geçerek ilk 10’da yer almayı başardı.

IMF ve Avrupa Merkez Bankası hariç, sıralamanın birinciliği ise 8 bin 133 ton altın rezervine sahip ABD’nin olurken, ikinci sırada 3 bin 373 ton ile Almanya, üçüncü sırada 2 bin 451 ton ile İtalya, dördüncü sırada 2 bin 436 ton ile Fransa yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Ekim 2011’deki ’Eylem Planı’ dâhilinde, zorunlu karşılığa tabi olan Türk Lirası yükümlülüğünün yüzde 10’unun altın olarak tutulmasına imkân tanınması sonucu, 2011’in 4’üncü çeyreğinden itibaren altın rezervinin artışa geçtiği görüldü. Buna ek olarak Merkez Bankası’nın verdiği karar ile ’Altın Günleri’ düzenlemeye başlayan bankalara her gün bir yenisi eklendi. Artan teşvikle birlikte, 2011 yılının Eylül ayında 116,1 ton olan altın rezervleri, 2018 Şubat itibarıyla 564,8 ton olarak kayıtlara geçti. Yükselen bu rakamlar sayesinde yıllarca dünya altın rezervi sıralamasında 15’inci sırada yer alan Türkiye 10’uncu sıraya taşınmış oldu.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre geçtiğimiz yıl ekonomi haberleri altında altın ile ilgili 160 bin’in üzerinden haber yansıması tespit edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son dönemde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda en fazla işlem yapan kurumlar arasında yer aldı. Bu bağlamda alınmış bazı uzman yorumlarına göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın son 3 aydır en çok işlem gerçekleştiren kurumlar arasında yer alması, altın rezervlerinin artmasına katkı sağladığını söyledi. Yine uzman yorumlarına göre, Türkiye altın rezervlerinin daha da artması bekleniyor.