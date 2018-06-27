Türkiye bölgenin doğalgaz merkezi oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bilirsiniz genelde seçim zamanları kamu kepenkleri kapatır, sonraki gelene kadar işler bekler. Artık o devirler eski Türkiye’de geride kaldı. Çünkü artık kişilerden bağımsız, kesintisiz istikrar dönemine girdik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımı ile "Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi" Finansman Anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Albayrak, Türkiye’nin önemli bir demokrasi sınavından başarıyla çıktığını kaydederek, "Milletimiz bir kere daha istikrara ve güvene evet dedi. Türkiye’yi büyütecek proje ve yatırımlara devam dedi. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine her zamankinden daha fazla sahip çıktı. Seçimlerin artık belirsizlik değil yeni umut ve heyecanlar getirdiği yepyeni bir döneme girdik. 24 Haziran gecesi yeni başarı hikayelerine imza atacağımız tertemiz bir sayfa açtık. Artık her gün kendini yenileyen, kendini aşan, daha büyük hedeflere koşan bir Türkiye olacak" dedi.

"İLK DEFA KENDİ SONDAJ GEMİMİZ VE İNSAN KAYNAĞIMIZLA FAALİYETLERE BAŞLADIK"

Milletin hayallerini gerçekleştirmek üzere Bakanlık olarak dünden daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getiren Albayrak, "Dünya krizlerle, sorunlarla boğuşurken; Türkiye istikrar ve güçlü liderlikle çağ atladı. Dünyanın en önemli yatırımlarını hayata geçirdik. Seçim döneminde bile çalışmalarımıza ara vermedik. Son sürat çalışmaya devam ettik. Bilirsiniz genelde seçim zamanları kamu kepenkleri kapatır. Sonraki gelene kadar işler bekler. Artık o devirler eski Türkiye’de geride kaldı. Çünkü artık kişilerden bağımsız, kesintisiz istikrar dönemine girdik. Artık seçimler nedeniyle ötelenen, iptal edilen hiçbir yatırım olmayacak. Çünkü bugüne değil geleceğe yatırım yapacağız artık. Biz hep bu düsturla hareket ettik ve son saniyeye kadar hız kesmeden bütün gücümüzle çalışmaya devam ettik. Fatih ile denizlerimizde ilk defa kendi sondaj gemimiz ve insan kaynağımızla faaliyetlere başladık. Bor rezervlerimize 1’e 400 bin değer katacak yeni bor stratejimizi açıkladık. Borda ileri teknoloji ve katma değerli ürün dönemini başlattık. 1200 MW’lık, Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük rüzgar off-shore sahalarından birinin ihalesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Burada da yerli üretim ve yerli istihdam şartı ile başlattığımız teknoloji yerlileştirmesi çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracağız. Büyüyen ve gelişen Türkiye’ye artık küçük çaplı projeler yetmez. Bir öncekinden daha fazlasını yapmak, onun da bir adım ötesine geçmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ARTIK KURUMSALLAŞIYOR"

Önemli bir projeye ev sahipliği yaptıklarını belirten Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık bir finansman anlaşmasına imza atacaklarını söyledi. Projenin hem geri ödeme koşulları, uygun maliyeti hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacağını ifade den Albayrak, "Geçen yıl Tuz Gölü Doğaldaz Depolama Tesisi’nin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimiz ile bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 m3’lük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız. TANAP ve Türk akımı gibi iki stratejik doğalgaz boru hattı projesinin yanında, hayata geçirdiğimiz FSRU projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimiz ile artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu imza töreni vesilesi ile şu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Her iki kurum da kredi onaylarını seçim döneminde verdi. Bu durum değişen Türkiye’nin en net fotoğraflarından biri. Böylesi bir iklimde onaylanan bu kredi, Türkiye’nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildi. Elde ettiğimiz bu kazanım sadece milletimiz tarafından değil uluslararası yatırımcılar tarafından da tasdik edildi. Siyasi istikrarın olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonomik büyüme vardır. Türkiye artık öngörülebilir politikalarla geleceğe yürüyor. Artık yatırımcılar da uluslararası finans kuruluşları da şunu iyi biliyor. Türkiye’nin önü açık. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını hazırladık. Enerji de bu alanların başında geliyor. Enerjide Türkiye’yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Türkiye’nin enerjide gelecek vizyonu olan Milli Enerji ve Maden Politikasını ilan ettik. Artık kim gelirse gelsin önemli değil. Enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı bir yol haritamız var. Türkiye artık kurumsallaşıyor. Kişilerden bağımsız bir yapıya kavuşuyor. Kişilerin değil; vizyonun, projelerin, yatırımların devamı söz konusu artık. Artık yeni bir dönemeçteyiz. Daha kurumsal, bürokratik oligarşiden arınmış, kararlarını daha hızlı alan ve uygulayan bir Türkiye resmi var artık önümüzde. Daha icracı ve profesyonel yapılarla karar alma ve strateji üretme konusunda daha başarılı olacak yeni bir modelle artık sıçrama zamanı. Bunu da yine 81 milyon hep birlikte gerçekleştireceğiz. Liyakat ve ahlak esasına dayanan kamudaki büyük dönüşümle daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Elbirliğiyle, omuz omuza, ayrım gözetmeden büyük ve güçlü Türkiye idealine hep beraber ulaşacağız inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar arasında imza protokolü gerçekleştirildi.

(Yağmur Yıldız/İHA)