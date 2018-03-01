"Türkiye 6.5 milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirdi"

Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Projesi kapsamında İş-Kur tarafından Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, “Engelli İş Koçluğu Çalıştayı” düzenledi. 2 gün sürecek olan Çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi istihdam meselesi, insanlığın ve devletlerin en önemli gündemlerini oluşturuyor. Elbette istidam hadisesine genel başlık yanında baktığımızda kadınların, gençlerin, engellilerin, bir takım madde bağımlılarının ve buna benzer mültecilerin istihdama katılımındaki zorluklar, her ülkede boyutları farklı olsa da diğer unsurlarla ciddi bir anlamda fark edecek boyuttadır. İstihdam ve işsizlikle mücadelede başarı gösteren ülkeler ve istihdam kurumları bütün bu farklılıkları gözeterek çalışmalarına yön vermekte ve buna bağlı olarak da sonuçlar elbette olumluya gitmektedir. Tüm Türkiye’nin bildiği gibi Türkiye İş Kurumu özellikle son dönemde geliştirdiği aktif iş gücü programlarıyla ve sahada takibini ısrarla yaptığı çalışmalarla istihdamımızın artırılması dezavantajlı diye takdim edilen bu grupların istihdamının artırılması noktasında Avrupa ve gelişmiş ülkeler ile mukayese edilemeyecek kadar bir başarı sağladığı gerçektir. Elbette ki bu rakamları yeterli görmemiz mümkün değildir. 2017 yılını 70 yılı aşan tarihimizin en zirve yılı olarak tamamladık. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına ve bunlar arasında 357 bin 210’nun kadın, 361 bin 440’nın erkek olduğu daha doğrusu 361 bin 440’nın gençlerden oluştuğu bir istihdamı hep birlikte gerçekleştirdik. Bu başarı bir tesadüfün sonucu değil. 2017 yılında 508 bin 851 kişinin aktif iş gücü programlarımızdan istifadesiyle bu insanların iş gücüne girmesini kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE’NİN TÜM İLLERİNDE İŞ KULÜPLERİ PROJELERİMİZİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Uzunkaya, "Her fırsatta Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve göreve başladığı ilk andan itibaren özellikle kadınların, engellilerin ve gençlerin daha özel politikalarla ve çalışmalarla iş gücü piyasasına katılması noktasında programlarımızı revize etmemizi talimatlandıran Bakanımız Jülide Sarıeroğlu hanımefendinin ısrarlı takipleri ve ilgili çevreler ile yaptığı toplantılar neticesinde 2018 yılımızın bu yönüyle çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir yıl olacağından asla endişemiz söz konusu değildir. Sorumluluğumuz ağır. Biz 8 bin personelle Türkiye’de 81 ilde 80 milyon insana hizmet sunarken, aynı nüfusa ve iş gücü piyasasında bize göre sorunları daha az olan Alman istihdam kurumunun 100 bin kişiyle çalıştığı gerçeğini de biliyoruz. Bu gerçekler bizi asla azmimizden ve ısrarımızdan alıkoymayacaktır. Biz, bire on, bire yüz efor sarf ederek bu hizmetleri gerçekleştireceğiz. Çok güzel işler yaptık ama yapacaklarımız ve başaracaklarımızın yanında yaptıklarımızın da oldukça az olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda Türkiye’nin tüm illerinde iş kulüpleri projelerimizi yaygınlaştıracağız. Engelliler bir toplumun insan oluşunun, uygun hareket tavrının en bariz göstergeleridir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE TEK BAŞINA 6.5 MİLYONUN ÜZERİNDE İSTİHDAM GERÇEKLEŞTİRDİ"

İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Artık İş-Kur açısından, iş koçluğunun artık, engellilerin de koçu olacak noktasına getirilmesi yani aslında bizim diğer taraftan toplumun tüm kesimlerine karşı danışmanlık hizmeti yapmanın artık bunun zirvesi olarak engellilere de ayrı bir noktada baktığımızın en bariz göstergesidir. Biz Türkiye İş Kurumu olarak dünya istihdam kurumlarının başkanlığını yürüttük. Yani dünyanın hangisi ülkesinde istihdama dair hangi söz söylenmişse hangi başarılı adım atıldıysa hem haberimiz var, hem katkımız var hem de sözümüz vardır. Mesele insanlık meselesi olunca, tüm dünyada 3 milyon mülteci ile baş edilemezken 3.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke var. Son 10 yılda tüm Avrupa Birliği’ndeki 28 ülkenin istihdamı 3 milyon 810 bin, Türkiye’nin tek başına 6.5 milyonun üzerinde istihdamı gerçekleştirdi. Engellilerle ilgili hedefler il müdürlerimize bizzat zimmetlenen hedeflerdir. İl müdürlerimiz şehirlerindeki engelli arkadaşlarımızla özel olarak ilgilenecek ve hayata tutunmalarını sağlayacaklardır." Çalıştaya, İş-Kur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İş-Kur il müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çalıştay yarın öğleden sonra sona erecek.