Turizm 2018’e yükselişle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türk turizm sektörü 2018’in ilk ayını yüzde 38 artışla tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılının Ocak aynıda 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı 2018 yılının aynı döneminde yüzde 38’lik artışla, 1 milyon 461 bin 570’e ulaştı. 2018 yılının ilk rakamlarının, son yıllarda yaşanan olumsuzlukların turizme etkilerinin ortadan kalktığını ve yılın turizm açısından umut verici olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, 2018 Ocak’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında zirvede 154 bin 296 kişiyle İran oldu. Gürcistan 150 bin 849 kişiyle ikinci, Bulgaristan ise 119 bin 296 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. Ocak ayında İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307 oldu. İstanbul’u, 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle Artvin takip etti.

Öte yandan, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgiler de 2018 yılında Türkiye’ye gelecek turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiği kaydedildi.

(İHA)