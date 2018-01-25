Tur operatörlerine destekler sürecek

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş’a EMİTT Fuarı temsilcisi Hacer Aydın tarafından ’Zeytin Dalı’ tablosu hediye edildi.

Turizm sektörünün kalkınması için çalışmalar yapıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,"Bu yıl içinde yaptığımız turizm şurasında bütün ilgili arkadaşlarımızı, özel sektör kamu kurum kuruluşları, kamu kurum kuruluşlarını, hepsini bir araya getirerek son derece önemli bir turizm şurası gerçekleştirdik. Bu turizm şurasının sonuçlarını elde etmek için el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye 2023 yılında 50 milyon turist sayısına ulaşacak. 50 milyar dolar turizm geliri elde etmiş olacak" ifadelerini kullandı. Turizm sektöründe faaliyet gösteren kişilerin yatırımların eskidiğinden tahsislerin yenilenmesi gerektiğinden şikayet ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Hükumet olarak karar verdik, tahsisleri 49 yıllığına yeniliyoruz" dedi.

Kararın sektöre hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş,"Bu sektöre büyük bir can katacaktır. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yönetmelikte çıkıyor. Rahmetli Özal döneminde yapılan tahsislerin sonuna gelindi. Bu tahsisleri yabancı yatırımcılara açmanız da mümkün. Çok şükür Türkiye dünyanın en güzel otellerine yatırımlarına sahip ülkelerden bir tanesi. En iyi yatırımları yapacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

"UÇUŞ DESTEKLERİ VE KRUVAZİYER TUR DESTEKLERİ DEVAM EDECEK"

"Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiğimiz ekonomik kurul toplantısında sektörün beklediği 2 önemli alandaki çalışmalarımızda netleştirdik" diyen Kurtulmuş sektör temsilcilerine müjde verdi. Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi seyahat acentelerine, tur operatörlerine sağladığımız uçak uçuş destekleri. 2018 yılında uçuş desteklerini kademelendirerek Yoğun sezonda gelenlere daha az ölü sezonda gelenlere daha çok vermek üzere bin 500 dolardan 9 bin dolara kadar çıkardık. Uçuş desteklerimizi 2018 yılında da vermeye devam edeceğiz. Bunun seköre önemli bir ivme kazandıracağını görüyoruz. Kruvaziyer turizm desteğimiz olacak.Hem kruvaziyer limanları bakımından sayıyı artırdık, gelebildikleri limanlara kadar gelecekler. Hem de orada bir kademelendirme yaparak kişi başı 25 dolardan 45 dolara kadar kruvaziyer desteklerini çıkardık. Bu da hayırlı uğurlu olsun, sektörümüze inşallah can suyu olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURTULMUŞ’TAN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

Zeytin Dalı harekatına ilişkin konuşan Kurtulmuş, operasyona destek veren siyasi partilere teşekkür etti. Kurtulmuş,"Şu anda devam eden Zeytin Dalı operasyonunda bu ülkenin, sadece bu ülkenin değil, bütün coğrafyanın huzur ve sükunu için, güvenliği için mücadele eden canlarını feda etmeye hazır bir şekilde bu ülke insanının hakkını, hukukunu huzurunu korumak için şehit olan bütün Mehmetçiklerimize, rahmet Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına güvenlik güçlerimize Özgür Suriye Ordusunun mensuplarına başarılar diliyorum. Afrin’de gerçekleştirilen bu harekat sadece üç beş tane örgüte karşı yapılan bir mücadele değildir. Bu harekat bölgeyi bir kez daha darmadağın etmek isteyen emperyalist güçlere karşı onların maşa olarak kullandığı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir, Türkiye’nin beka meselesidir, Türkiye’nin varlığını birliğini devam ettirme meselesidir" dedi.