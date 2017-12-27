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Topraksız ve dikey tarımla 9 dönem ürün alıyor

Antalya’da bir üretici, alternatif ürün yetiştirmek ve toprak kirliliğini önlemek amacıyla kurduğu dikey topraksız serasından yılda 9 dönem ürün alıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:59
Topraksız ve dikey tarımla 9 dönem ürün alıyor

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde 20 yıldır üreticilik yapan Serkan Üzer, tarım işçiliğini kolaylaştırmak için modern tarım teknikleri araştırmaya başladı. 2 yıllık araştırma sürecinden sonra topraklı serasının yanında bir dekar alanda dikey topraksız marul yetiştiren Üzer, yılda 9 dönem ürün alabiliyor. Her döneminde 4 bine yakın ürün alan Üzer, servetine servet katıyor. Örtü altında yaptığı 1 dekarlık alandan aldığı dikey marul hasadını normal topraklı üretimde 5 dekardan alınacağını kaydeden Üzer, bu şekilde hem üretimin arttığına hem de üretim süresinin kısaldığına dikkat çekti.

"NORMALDE BU 5 DEKARDA YETİŞİR"

Üretim süresi kısaldığı için böyle bir yöntem seçtiğini kaydeden Serkan Üzer, "Üretim yaptığım alan 1 dekar alan. Normalde bu 5 dekarda yetişir. Bir direkte 40 marul yetişiyor. Topraksız tarımda daha fazla fidan dikerek daha kısa sürede yetiştiriyoruz. Bu da kazanç olarak bize geri dönüyor. Yılda ortalama 8-9 defa hasat yapıyoruz. Normalde topraklı tarımda 3-4 hasatta bitirilir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Aksu İlçe Müdürü İhsan İnal ise üreticilere üretim konusunda teknik destek verdiklerini kaydederek, "Çiftçimizi üretiminden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi 5 dekardan alınacak olan verimi 1 dekardan elde ediyor. Kendisine bol ürün ve bol kazanç diliyorum" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 27.12.2017 16:03
Anahtar Kelimeler:
Topraksız TarımDikey TarımAntalyaSerkan üzerKurşunlu Mahallesi
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