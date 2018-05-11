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Toplam kırmızı et üretimi ilk çeyrekte azaldı

Toplam kırmızı et üretimi 2018 yılı birinci çeyrek döneminde 253 bin 314 ton olarak tahmin edildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:21
Toplam kırmızı et üretimi ilk çeyrekte azaldı

Toplam kırmızı et üretimi 2018 yılı birinci çeyrek döneminde 253 bin 314 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 14,2 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 130 bin 960 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 221 bin 617 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 14,8 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 oranında arttı.

Koyun eti üretimi 27 bin 53 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 3,9 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 oranında arttı.

(İHA)
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