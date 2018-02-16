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TOKİ, KuzeyKent Projesi’ndeki 250 konutu satışa sunacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 6 Mart’ta yapılacak açık artırma ihalesinde KuzeyKent Projesi’ndeki 250 konutu satışa sunacak.

16 Şubat 2018 Cuma 10:02
TOKİ, KuzeyKent Projesi’ndeki 250 konutu satışa sunacak

KuzeyKent Projesi’nin Ankara’nın kuzeyinde 1 milyon 655 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Yeni bir yaşam alanı olan ve farklı gelir grubundan insanları aynı yerde buluşturacak KuzeyKent Projesi’nde ilk etapta 250 konutu açık artırma yöntemi ile satışa sunacağız” dedi.

Açık artırmanın 6 Mart günü saat 11.00’de TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde yapılacağını belirten Turan, yaptıkları ve yapacakları ihalelerin ayrıntılı bilgisine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabildiğini aktararak, ihaleye katılım şartları, proje detayları ve diğer ayrıntıların internet sayfalarında yer aldığını söyledi. Turan, açık arttırmaya sunulacak 250 konutun 176’sının 3+1, 16’sının 3+1 dubleks ve 58’inin ise 4+1 planında inşa edildiğini söyledi. Konutların 235 bin TL’den başlayan fiyatlardan başlayacağını söyleyen Turan, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile ödeme planının olacağını kaydetti. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, “Başvurular/teminatlar Türkiye Halk Bankası AŞ’nin tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir” dedi.

5 BİN KONUT YENİ BİR YAŞAM ALANI

Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yaptıklarını söyleyen Turan, konut inşaatının yanında ihtiyaç duyulan her alanda projeler ürettiklerini söyledi. KuzeyKent Projesi’nin Ankara’ya yeni bir değer katacağına vurgu yapan Turan, “Proje kapsamında toplam 5 bin 82 konut inşa ediyoruz. Projemiz içinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleri ile her türlü ihtiyaca cevap verirken, Ankara‘nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı olacak” açıklamasında bulundu.

YEŞİL İLE DOLU BİR YAŞAM

250 konutun satışa sunulacağı KuzeyKent Projesi’nde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanların olduğunu belirten Turan, “Ankara’ya yeni bir değer katacak proje ile vatandaşlarımız yeşil alanla daha çok buluşacak. 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alacak. Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi, 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu yer alacak” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN SOSYAL İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Proje içerisinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bütün alanların yer alacağını beliren Turan, “KuzeyKent Projemizi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediyoruz. Proje içerisinde yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları olacak. Ayrıca çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşacak” dedi.

Son Güncelleme: 16.02.2018 10:09
Anahtar Kelimeler:
Toki Kuzeykent ProjesiAnkara KuzeykentKuzeykent Satılık
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