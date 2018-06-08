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TMSF’den döviz hamlesi

TMSF, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’ye karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecek.

08 Haziran 2018 Cuma 14:39
TMSF’den döviz hamlesi

TMSF, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’ye karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF), TL hamlesi geldi. Yapılan duyuruya göre kurum Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’ye karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makro ekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için, ülke parasına duyulan güven büyük önem arz etmektedir. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığı düşünülmektedir.

Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle, bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı almıştır.

Alınan karar kapsamında Kurumumuz, Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar TL’ye karşılık gelen Döviz cinsinden mevduatını Türk Lirasına çevirecektir.”

(İHA)
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