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THY filosuna 6 yılda 207 uçak katılacak

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Önümüzdeki 6 yılda filomuza 60’ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçak dahil olacak” dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 09:39
THY filosuna 6 yılda 207 uçak katılacak

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Önümüzdeki 6 yılda filomuza 60’ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçak dahil olacak” dedi.

Türk Hava Yolları’nın 303’üncü uçuş noktası olan Krasnodar seferleri başladı. Seferlerin başlaması nedeniyle yapılan törende konuşan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ‘‘Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları; filosuna yeni uçaklar katarak ve uçuş ağını genişletmeye devam ederek büyüme planlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Krasnodar’a başlattığımız seferlerle birlikte Türk Hava Yolları kalitesini ve hizmet anlayışını bu güzel şehre de sunmuş bulunuyoruz. Rusya’da uçtuğumuz 10’uncu nokta olmasından dolayı mutluluk duyduğumuz Krasnodar şehrine, haftada karşılıklı olarak 5 sefer düzenleyeceğiz ‘‘ dedi.

3. HAVALİMANI’NDA YOLCULARIMIZA YENİ SÜRPRİZLER YAPACAĞIZ

Önümüzdeki yıl 3.Havalimanı’na taşınacaklarını söyleyen Olmuştur, ”THY sadece uçuş ağını genişletmesi ile değil hizmet kalitesiyle de ödüle layık görülmüş bir havayolu. Bu hizmeti önümüzdeki kış tarifesinde yeni havalimanına yeni evimize taşınarak çok daha üst düzeylere yolcu odaklı olarak hazırlanmış terminalimizde çok daha üst düzeylere çıkaracağız. Oradaki yolcu salonlarımızla yolcularımıza yeni sürprizler yapmaya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ 74 MİLYON YOLCU

Geçen yıl THY’nin 68 milyon yolcu taşıdığını söyleyen Olmuştur, ” THY geçen yıl 68 milyon yolcu taşıdı. Bu seneki hedefimiz 74 milyon. Önümüzdeki 6 yılda filomuza 60’ı çift koridorlu olmak üzere toplamda 207 uçağın dahil olacak. Bu uçakların filoya dahil olması ile birlikte hem uçuş ağımızı genişleteceğiz, hem filo yaşımızı düşüreceğiz hem de dünya sivil havacılık pazarından aldığımız Pazar payını genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

KRASNODAR’DA EN ÇOK TALEP TÜRKİYE’YE

Türk Hava Yollarının Krasnodar seferlerine başlamasının ardından Türkiye’ye giden yolcu sayısının yüzde 20 artığını söyleyen Krasnodar Havalimanı Ticaret Müdürü Asiyat Khalvashi, ”THY ile birlikte yolculara verilen hizmet kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları buraya uçuş başlatmasının ardından Türkiye’ye giden yolcu sayısı arttı. Geçen yıla göre Krasnodar’dan Türkiye’ye giden yolcular yüzde 20 yükseldi. Krasnador Havalimanı’ndan En çok talep İstanbul’a oluyor” diye konuştu.

(İHA)
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