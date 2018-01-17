THY, Air Moldova ile ortak uçuş anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları, Air Moldova ile 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları ve Air Moldova, İstanbul - Kişinev hattında karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu anlaşmayla yolcuların daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabileceğini söyledi.

Kod paylaşımı anlaşmasıyla ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Air Moldova ile ortak uçuş partneri olmak bizim için memnuniyet verici. İnanıyoruz ki bu anlaşma Air Moldova ile halihazırda süregelen iyi ilişkilerimize katkı sağlayacak ve ayrıca ticari işbirliğimizi de bir adım öteye taşıyacaktır. Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrasında düzenlenecek ortak uçuşlar sayesinde yolcularımızın daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek olmaları ise uçuş konforlarını daha da artıran önemli bir imkan olacaktır” dedi.

Air Moldova Genel Müdürü Iulian Scorpan ise; “Air Moldova olarak Türk Hava Yolları ile uzun dönemdir devam eden işbirliğimizi bu kod paylaşımı anlaşması ile bir üst seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğine büyük değer veriyor ve mevcut yolcu portföyümüze ilave olarak sunacağımız seyahat çözümleri ile yatırımımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, iş çevrelerine de Moldova ve Türkiye’deki yatırımlarını hayata geçirip, geliştirmeleri adına teşvik sağlamayı umuyoruz’’ şeklinde görüş bildirdi.

Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul - Kişinev v.v. hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecekler. Ayrıca, imzalanan bu anlaşmanın, işbirliği kapsamında atılacak ilave adımlarla birlikte önümüzdeki dönemde geliştirilmesi de hedeflenmekte. Her iki havayolu şirketinin birbirini tamamlayan tarife yapısı göz önüne alındığında yolcular, İstanbul ve Kişinev çıkışlı Türk Hava Yolları ve Air Moldova ortak uçuşları sayesinde bölgede güvenli bir şekilde bağlantı uçuşlardan yararlanabilecekler.