TGSD Başkanı seçilen Hadi Karasu Kimdir?

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 21. Olağan Genel Kurulu, 21 Aralık 2017 tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. Divan Başkanlığını Turan Sarıgülle'nin üstlendiği Genel Kurul’da yapılan başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Şeref Fayat, aday olmazken, tek liste ile gidilen seçim sonucunda TGSD’nin 21. Başkanı Hadi Karasu oldu.

Karasu: “Türkiye dünyanın süper gücü olabilecek tüm değerlere sahip”

TGSD Başkanı Hadi Karasu “Türkiye, hazır giyim alanında dünyanın süper gücü olabilecek tüm değerlere sahiptir. Bizim hedefimiz; bu gücü ülke ekonomisi ve sektörümüz için bugüne kadar görülmemiş boyutta kazanımlara dönüştürmek olacaktır. Bunu yaparken üretim teknolojilerinde, tasarımda, kaynakların sürdürülebilirliğine odaklanarak tüm Türkiye sathında hazır giyim üreticilerimizin çıtasını yükselteceğiz” dedi.

Hadi Karasu’ya yeni görevinde başarılar dileyen ve bayrağı teslim eden TGSD Eski Başkanı Şeref Fayat “TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Meclis Başkanı ünvanımla sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğim. Türkiye’nin en önemli ihracat sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyonun gerçek potansiyeline kavuşması ve Türkiye’nin markalaşarak hak ettiği yere gelmesi için tüm STK’lar olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TGSD Başkanı Hadi Karasu Kimdir?

İş hayatına 1988 yılında Boyner Holding'e bağlı olan Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.'de başlayan Hadi Karasu, 10 yıllık sektör deneyiminden sonra 1998 yılında Altınyıldız Konfeksiyon Fabrikası’nın büyütülmesi, yönetilmesi ve ihracatının artırılması misyonu ile `Hazır Giyim Direktörlüğü’ne, kısa bir süre sonra "Network" ve "Fabrika" markalarının lansmanını yürütmek, perakende organizasyon yapısını kurmak, satış kanallarının oluşturulup yönetilmesi ve markaların konumlanmaları süreçlerini yönetmek misyonu ile `Hazır Giyim ve Perakende Grup Direktörlüğü görevine getirildi. Aralık 2003'te bünyesinde Denimko ve Denim Village firmalarını barındıran Karamancı Holding'e katılan Karasu, Denim Village'yi dünyadaki en iyi "denim geliştirme ve üretim sistemi" haline getirme misyonuyla vizyon ve stratejisini geliştirmek için bir yol haritası hazırladı. 2013 yılında SuGlobal A.Ş`yi kurdu ve Denim Village ismini ve yapısını devralarak SuGlobal A.Ş. bünyesine kattı. Bugün, Denim Village yenilikçi, esnek ve rekabetçi yapısı ile dünyanın önde gelen şirketleri arasındadır. Hadi Karasu, 65 kişilik tasarım ve ürün geliştirme ve 400 kişilik üretim ekibi ile her yıl yaklaşık 2 milyon adet jeans ve spor giyim üreten Denim Village’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Tekstil Mühendisi olan Karasu, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği’nden Master derecesi, New York Üniversitesi’nden İşletme Yönetimi Sertifikası'na sahiptir. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Pazarlama Yönetimi, Avrupa Entegrasyon Teorisi, Üretim Yönetim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi konularında eğitim almıştır. Karasu, evli ve bir çocuk babasıdır.

TGSD 21. Dönem Yönetim Kurulu

A.Hadi Karasu SuGlobal

M. Cevdet Karahasanoğlu Pameks Giyim

Murat Aydın Modega

Ramazan Kaya TYH Tekstil

Toygar Narbay Narkonteks

Mustafa Laçin Timay&Tempo

Önder Türkmen ACT Tekstil

M. Cem Altan Aycem Tekstil

Ümit Özüren Murat Çorap

Cüneyt Yavuz Mavi Giyim

Esra Ercan Spring Near East Manufacturing

Sami Kariyo Penti

İsa Dal Evteks

Sanem Dikmen ETF Tekstil

Tanzer Gözek Kimteks

Hakan Tin Reha Teksil

Bülent Alkanlı Perseus

Berk Taktaş Domino Tekstil

Merak Mehtap Omur Ayışığı Tekstil

Müslim Yıldız Dinateks

Fahrettin Akaydın Barco Tekstil

Murat Şimşek SMM Tekstil

Kemal Genç Genç Tekstil

Servet Karaalioğlu Fatto Giyim