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TESİD'in yeni başkanı Netaş CEO'su Müjdat Altay oldu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısında, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 2018-2019 dönemi TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:33
TESİD'in yeni başkanı Netaş CEO'su Müjdat Altay oldu

Seçimlerin ardından, bir açıklama yapan Altay, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak endüstrilerin başında elektronik ve bilişim sanayi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri kapsamında ülkemizden dünya pazarında belirleyici rolü olacak teknoloji markaları çıkarmak, elektronik ve bilişim sektörlerini ülkemiz ekonomisinin yüksek katma değer üreten lokomotifi haline getirmek istiyoruz. Bunun bir ayağı start-up’ları destekleyerek bilişim ekosistemini güçlendirmek, diğer ayağı ise KOBİ’lerin dijitalleşme yolcuklarını kolaylaştırarak ekonomiye katkılarına hız kazandırmaktır.

Yeni yönetim kurulu olarak sloganımız ‘Türkiye’nin geleceği gençlerdedir’ olacak. Düşünen, araştıran, sorgulayan, risk alan, yeni şeyler denemeye ve inovasyona açık olan bireyler ülkemizi her alanda daha da ileriye taşıyacak. Bu anlayışla, yeni yönetim olarak bizler de gerek ülkemizdeki girişimci gençlerimizi, gerekse derneğimiz içindeki ‘Genç TESİD’ oluşumunu daha da fazla destekleyeceğiz.

TESİD çatısı altındaki Genç TESİD Topluluğu, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, yazılım mühendisliği ve ilgili alanlarda okuyan öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlama ve sektöre kaliteli mühendis sağlama amacıyla kuruldu. Buradaki gençlerimiz, elektronik ve yazılım sanayinin ülkemizde gelişmesi, tanınması ve öneminin anlaşılması için çeşitli öğrenci kulüpleri ve platformlar ile çalışmalar yapıyorlar.

TESİD olarak yeni dönemde, ülkemizin yüksek kapasiteli insan kaynağını, akımları takip eden değil, bizzat başlatan ve teknoloji üreten bir noktaya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

C. Müjdat Altay, 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 dönemlerinde de TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

TESİD 2018-2020 DÖNEMİ YÖNETİM LİSTESİ

YÖNETİM KURULU (Asil Üyeler)

C. Müjdat ALTAY NETAŞ

Y. Suat BENGÜR ASELSAN

Can GÜRCANOVATE

Faik EREMENTES

Vural AKMANEMPA

Mete SANSALKRON

Davut YILMAZ STM

Şakir Yaman TUNAOĞLUKAREL

Prof.Dr Sıddık YARMANSAVRONİK

DENETİM KURULU (Asil Üyeler)

1) Aziz Can YÜCETÜRK VODAFONE

2) Ahmet Tarık UZUNKAYAENTES

3) Kenan IŞIK SAVRONİK

YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ (Asil Üyeler)

1) Faik EKEN ASELSAN

2) Lütfi YENEL KRON

3) Şükrü KUTLUTÜRK TELEKOM

4) Hasan SÜEL VODAFONE

Anahtar Kelimeler:
NetaşMüjdat AltayTesid
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