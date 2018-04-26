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Tayvan firmaları ikili görüşmeler için İstanbul ve İzmir’de

Tayvan Ticaret Merkezi organizasyonuyla İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde Tayvanlı tedarikçi firmalar Türk firmaları ile potansiyel iş ortaklıkları konusunda görüşmeler yapacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:38
Tayvan firmaları ikili görüşmeler için İstanbul ve İzmir’de

Tayvan Ticaret Merkezi organizasyonuyla 8 Mayıs 2018’de İstanbul'da ve 10 Mayıs 2018’de İzmir’de gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde Tayvanlı tedarikçi firmalar Türk firmaları ile potansiyel iş ortaklıkları konusunda görüşmeler yapacak. İstanbul’daki ikili görüşmelere katılacak 21 Tayvanlı tedarikçi firma, yurtdışından ürün ve hizmetlerine uygun tedarikçi arayan Türkiye’deki firmalar ile potansiyel iş ortaklıkları geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Girişin ücretsiz olduğu görüşmeler, fuar niteliğinde olacak ve sadece 1 gün sürecek.

 İzmir’deki ikili görüşmeler 10 Mayıs 2018’de

Tayvan Ticaret Merkezi organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ikincisi de 10 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek. İzmir’deki ikili görüşmelerde Türk firmaları, 12 Tayvanlı tedarikçi firma ile potansiyel iş ortaklıkları konusunda görüşmeler yapacak. Girişin ücretsiz olduğu görüşmeler İstanbul’daki gibi fuar niteliğinde olacak ve sadece 1 gün sürecek.

Yapılan açıklamada; Tayvan'dan İstanbul’daki ve İzmir’deki ikili görüşmelere katılım sağlayacak tedarikçi firmalar yüksek teknoloji ürünleri, 3 boyutlu printer, drone, paslanmaz çelik konveyör zincirli kayış ısıya dayanıklı, motorsiklet yedek parça, tezgâh üzeri su filtreleri, RO filtreleri, duş filtreleri, elektrik metatik borular, boru ve kelepçeler, esnek metal boru, bağlantı elemanları, rulmanlar,  oto tamir çantaları, bahçe için gereçler, havalı el aletleri, bisiklet tamir gereçleri, aküler, kesintisiz güç kaynağı, kablo- tel, iletişim ve ağ iletişimi, kablolama, elektrik ve donanım, takım çantaları, el aletleri, soket anahtarı, darbe soketi, takım seti, anahtarlar, kırtasiye, ofis gereçleri, hırdavat, ev gereçleri, led lambalar, hediyelik eşyalar, kesintisiz güç kaynağı, PV invertör, solar şarj, video oyun aksesuarları, multi-platform dönüştürücüler, oyun yakalama gereçleri, oyuncak, hediyelik eşya alanlarında faaliyet gösteriyor.

İstanbul ve İzmir’deki ikili görüşmelere katılmak isteyen Türk firmalarının görüşmek istedikleri tedarikçileri işaretleyip iletişim bilgileriyle beraber gulsen@taitra.org.tw adresine mail ile göndermeleri gerektiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Tayvan Ticaret MerkeziTayvan Firmaları
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