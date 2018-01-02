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Taşeron işçilerin kadroya geçme başvuruları başladı

696 sayılı KHK ile getirilen haklar kapsamında yüz binlerce taşeron işçi, kadroya geçiyor.

02 Ocak 2018 Salı 12:11
Taşeron işçilerin kadroya geçme başvuruları başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 500 işçi için resmi süreç başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kadroya geçiş için ilk müracaatları kabul etti. Yıllarca taşeron olarak çalışan işçiler ise büyük sevinç yaşadı. SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. 10 gün sürecek başvurular 11 Ocak’ta sona erecek.

Son Güncelleme: 02.01.2018 12:29
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Taşeron Işçi Kadro BaşvurularıTaşeron Kadro Başvuruları
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