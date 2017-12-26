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Taşeron işçiler kadro için ne zaman başvuru yapacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alt işveren işçilerinin istihdamına yönelik, "Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İşçiler çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır" açıklamasında bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 15:02
Taşeron işçiler kadro için ne zaman başvuru yapacak?

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeye ilişkin önemli detayları açıkladı. Bu kapsamda, düzenleme 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Bu nedenle bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Alt işveren işçilerinin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlerine değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvurmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.

HERHANGİ BİR EVRAK YA DA FERAGAT BELGESİ VERMESİ GEREKMİYOR

Diğer yandan alt işveren işçilerinin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmiyor. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek. İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklar. Bu sözleşme, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak, sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Ayrıca alt işveren şirketleri de sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacaklar. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak.

TAŞERON İŞÇİSİ NE DEMEK?

Taşeron işçisİ, kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçi olarak tanımlanıyor.

Son Güncelleme: 26.12.2017 15:13
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